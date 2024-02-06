Підрив Північних потоків. У Швеції ухвалили остаточне рішення
Категорія
Світ
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Підрив Північних потоків. У Швеції ухвалили остаточне рішення

Північний потік
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Джерело:  Expressen

Влада Швеції має намір оголосити про закриття розслідування щодо диверсій на російських газогонах “Північних потоках”.

Чому хочуть закрити розслідування стосовно “Північних потоків”

5 лютого шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює слідство у справі підриву "Північних потоків", пообіцяв новини щодо розслідування уже найближчими днями.

Згідно з даними видання Expressen, яке посилається на своїх інсайдерів, влада Швеції планує остаточно закрити це розслідування.

Варто зазначити, що цю інформацію також підтвердили інші авторитетні видання: Süddeutsche Zeitung, NDR і Zeit.

Таке рішення може бути пов’язане з висновком про відсутність будь-якого "шведського сліду" у диверсії.

За словами прокурора Люнгквіста, ключова ціль розслідування у Швеції — переконатися, чи для цих дій якось використали територію Швеції, та наскільки це зачепило інтереси й безпеку країни.

Що також важливо розуміти, закриття розслідування у Швеції ніяк не вплине на розслідування, які ведуть німецькі й данські відомства.

Як вдалося дізнатися журналістам, німецькі слідчі наразі розраховують, що незабаром отримують від Швеції матеріальні докази — фрагменти підірваної труби, оскільки це може зіграти дуже важливу роль для німецького розслідування.

Офіційне оголошення щодо шведського розслідування очікують у середу 7 лютого, — пише Expressen.

Що важливо знати про вибухи на Північних потоках

Трубопровід Nord Stream через Балтійське море, що з'єднує Росію з Німеччиною, був підірваний у вересні 2022 року.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Це посилило тиск на Німеччину та інші країни, щодо встановлення незалежності від російських енергоносіїв.

ЄС і НАТО назвали вибухи "навмисним актом" саботажу. Польща та Україна вважають Росію відповідальною.

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