Помолвка года. Зендея получила предложение брака от Тома Голланда

Голливудские актеры Зендея и Том Голланд, звезды фильмов "Соперники" и Спайдермен официально обручены. Слухи подтвердились после того, как Зендея появилась на церемонии вручения премии "Золотой глобус" с кольцом с большим бриллиантом на левой руке. Кроме того, поклонники актрисы заметили у нее маленькую татуировку в виде буквы "Т".
Главные тезисы
- Слухи о помолвке Зендеи и Тома Голланда подтвердились после появления актрисы на церемонии вручения премии “Золотой глобус” с кольцом с бриллиантом и татуировкой “Т”.
- Предложение брака было сделано романтично между Рождеством и Новым годом в доме семьи в США.
- Кольцо с бриллиантом известного лондонского ювелира оценивается по меньшей мере в 100 тыс долл.
Зендея и Голланд официально обручились
По данным источников, близких к паре, Том Голланд сделал предложение Зендеи между Рождеством и Новым годом в одном из домов семьи в США. Предложение было "очень романтичным и интимным", только для них двоих.
Свадебная планировка еще не началась, и, учитывая плотные графики обеих звезд, на это может потребоваться время. К тому же, как сообщает TMZ, Голланд заранее попросил благословения отца Зендеи, Казембе Аджаму Коулмана, еще несколько месяцев назад.
Что касается кольца, People пишет, что это, вероятно, работа лондонского ювелира Джессики МакКормак (Jessica McCormack) — кольцо с 5,02-каратным бриллиантом, выполненным в технике east-west cushion в стиле грузинского периода, с золотым и белым.
Хотя цена публично не раскрывается, разные ювелиры высказывали свои догадки: все они оценили кольцо по меньшей мере в 100 тыс дол.
Зендея и Голланд: история любви
Папарацци впервые заметили пару вместе в 2021 году, пять лет спустя после их совместной работы в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".
С тех пор пара ведет довольно закрытый и частный образ жизни, изредка посещая публичные мероприятия вместе и часто появляясь на красных дорожках в одиночку.
Это ее момент, и я хочу, чтобы оно было в центре внимания, а если мы идем вместе, тогда это уже о нас, — объяснил Голланд, почему не позирует с Зендеей на ее премьерах недавно в интервью.
Однако на экране они снова будут вместе: оба актера снимутся в одной из самых ожидаемых адаптаций — Одиссеи от Кристофера Нолана. В фильме также появятся Мэтт Дэймон и Энн Гэтэуэй, а премьера запланирована на 2026 год.
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