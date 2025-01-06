Помолвка года. Зендея получила предложение брака от Тома Голланда
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Помолвка года. Зендея получила предложение брака от Тома Голланда

Зендея и Голланд
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Источник:  People

Голливудские актеры Зендея и Том Голланд, звезды фильмов "Соперники" и Спайдермен официально обручены. Слухи подтвердились после того, как Зендея появилась на церемонии вручения премии "Золотой глобус" с кольцом с большим бриллиантом на левой руке. Кроме того, поклонники актрисы заметили у нее маленькую татуировку в виде буквы "Т".

Главные тезисы

  • Слухи о помолвке Зендеи и Тома Голланда подтвердились после появления актрисы на церемонии вручения премии “Золотой глобус” с кольцом с бриллиантом и татуировкой “Т”.
  • Предложение брака было сделано романтично между Рождеством и Новым годом в доме семьи в США.
  • Кольцо с бриллиантом известного лондонского ювелира оценивается по меньшей мере в 100 тыс долл.

Зендея и Голланд официально обручились

По данным источников, близких к паре, Том Голланд сделал предложение Зендеи между Рождеством и Новым годом в одном из домов семьи в США. Предложение было "очень романтичным и интимным", только для них двоих.

Свадебная планировка еще не началась, и, учитывая плотные графики обеих звезд, на это может потребоваться время. К тому же, как сообщает TMZ, Голланд заранее попросил благословения отца Зендеи, Казембе Аджаму Коулмана, еще несколько месяцев назад.

Зендея и то самое кольцо

Что касается кольца, People пишет, что это, вероятно, работа лондонского ювелира Джессики МакКормак (Jessica McCormack) — кольцо с 5,02-каратным бриллиантом, выполненным в технике east-west cushion в стиле грузинского периода, с золотым и белым.

Хотя цена публично не раскрывается, разные ювелиры высказывали свои догадки: все они оценили кольцо по меньшей мере в 100 тыс дол.

Зендея и Голланд

Зендея и Голланд: история любви

Папарацци впервые заметили пару вместе в 2021 году, пять лет спустя после их совместной работы в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".

Мы оба были очень молоды, но моя карьера уже развивалась, а его жизнь изменилась буквально за одну ночь. Представьте себе: еще вчера ты обычный парень в пабе с друзьями, а сегодня — Спайдермен, — поделилась Зендая в интервью журналу Vogue, описывая стремительный взлет карьеры Голланда. — Я наблюдала, как его жизнь менялась прямо на глазах. Но он справился с этим просто отлично.

С тех пор пара ведет довольно закрытый и частный образ жизни, изредка посещая публичные мероприятия вместе и часто появляясь на красных дорожках в одиночку.

Это ее момент, и я хочу, чтобы оно было в центре внимания, а если мы идем вместе, тогда это уже о нас, — объяснил Голланд, почему не позирует с Зендеей на ее премьерах недавно в интервью.

Однако на экране они снова будут вместе: оба актера снимутся в одной из самых ожидаемых адаптаций — Одиссеи от Кристофера Нолана. В фильме также появятся Мэтт Дэймон и Энн Гэтэуэй, а премьера запланирована на 2026 год.

Вместе пара воспитывает двух собак — Нуна и Дафну.

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