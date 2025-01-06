Заручини року. Зендея отримала пропозицію шлюбу від Тома Голланда
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Шоу-бізнес
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Заручини року. Зендея отримала пропозицію шлюбу від Тома Голланда

Зендея і Голланд
Джерело:  People

Голлівудські актори Зендея та Том Голланд, зірки фільмів "Суперники" та Спайдермен, офіційно заручені. Чутки підтвердилися після того, як Зендея з’явилася на церемонії вручення премії "Золотий глобус" з каблучкою з великим діамантом на лівій руці. Окрім того, прихильники актриси помітили у неї маленьке татуювання у вигляді літери "Т".

Головні тези:

  • Зендея та Том Голланд офіційно заручені після романтичної пропозиції шлюбу.
  • Каблучка з великим діамантом на руці Зендеї є роботою відомого лондонського ювеліра й оцінюється щонайменше у 100 тис дол.
  • Історія кохання Зендеї та Тома Голланда розпочалася після спільної роботи у фільмі “Людина-павук: Повернення додому”.

Зендея і Голланд офіційно заручилися

За даними джерел, близьких до пари, Том Голланд зробив пропозицію Зендеї між Різдвом і Новим роком в одному з будинків її родини в США. Пропозиція була "дуже романтичною та інтимною", лише для них двох.

Весільне планування ще не розпочалося, і, враховуючи щільні графіки обох зірок, на це може знадобитися час. До того ж як повідомляє TMZ, Голланд заздалегідь попросив благословення батька Зендеї, Казембе Аджаму Коулмана, ще кілька місяців тому.

Зендея і та сама каблучка

Що стосується каблучки, то People пише, що це, ймовірно, робота лондонського ювеліра Джесіки МакКормак (Jessica McCormack) — каблучка з 5,02-каратним діамантом, виконаним у техніці east-west cushion у стилі грузинського періоду, із золотим і білим золотом.

Хоча ціна публічно не розкривається, різні ювеліри висловлювали свої здогади: усі вони оцінили каблучку щонайменше у 100 тис дол.

Зендея і Голланд

Зендея і Голланд: історія кохання

Папараці вперше помітили пару разом у 2021 році, через п’ять років після їхньої спільної роботи у фільмі "Людина-павук: Повернення додому".

Ми обоє були дуже молоді, але моя кар’єра вже розвивалася, а його життя змінилося буквально за одну ніч. Уявіть собі: ще вчора ти звичайний хлопець у пабі з друзями, а сьогодні — Спайдермен, — поділилася Зендая в інтерв’ю журналу Vogue, описуючи стрімкий зліт кар’єри Голланда. — Я спостерігала, як його життя змінювалося прямо на очах. Але він впорався з цим просто чудово.

З того часу пара веде досить закритий і приватний спосіб життя, зрідка відвідуючи публічні заходи разом і часто з’являючись на червоних доріжках поодинці.

Це її момент, і я хочу, щоб вона була в центрі уваги, а якщо ми йдемо разом, тоді це вже про нас, — пояснив Голланд, чому не позує з Зендеєю на її прем’єрах нещодавно в інтервʼю.

Проте на екрані вони знову будуть разом: обидва актори знімуться в одній із найбільш очікуваних адаптацій — Одіссеї від Крістофера Нолана. У фільмі також з’являться Метт Деймон і Енн Гетевей, а прем’єра запланована на 2026 рік.

Разом пара виховує двох собак — Нуна й Дафну.

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