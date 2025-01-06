Заручини року. Зендея отримала пропозицію шлюбу від Тома Голланда

Голлівудські актори Зендея та Том Голланд, зірки фільмів "Суперники" та Спайдермен, офіційно заручені. Чутки підтвердилися після того, як Зендея з’явилася на церемонії вручення премії "Золотий глобус" з каблучкою з великим діамантом на лівій руці. Окрім того, прихильники актриси помітили у неї маленьке татуювання у вигляді літери "Т".
Головні тези:
- Зендея та Том Голланд офіційно заручені після романтичної пропозиції шлюбу.
- Каблучка з великим діамантом на руці Зендеї є роботою відомого лондонського ювеліра й оцінюється щонайменше у 100 тис дол.
- Історія кохання Зендеї та Тома Голланда розпочалася після спільної роботи у фільмі “Людина-павук: Повернення додому”.
Зендея і Голланд офіційно заручилися
За даними джерел, близьких до пари, Том Голланд зробив пропозицію Зендеї між Різдвом і Новим роком в одному з будинків її родини в США. Пропозиція була "дуже романтичною та інтимною", лише для них двох.
Весільне планування ще не розпочалося, і, враховуючи щільні графіки обох зірок, на це може знадобитися час. До того ж як повідомляє TMZ, Голланд заздалегідь попросив благословення батька Зендеї, Казембе Аджаму Коулмана, ще кілька місяців тому.
Що стосується каблучки, то People пише, що це, ймовірно, робота лондонського ювеліра Джесіки МакКормак (Jessica McCormack) — каблучка з 5,02-каратним діамантом, виконаним у техніці east-west cushion у стилі грузинського періоду, із золотим і білим золотом.
Хоча ціна публічно не розкривається, різні ювеліри висловлювали свої здогади: усі вони оцінили каблучку щонайменше у 100 тис дол.
Зендея і Голланд: історія кохання
Папараці вперше помітили пару разом у 2021 році, через п’ять років після їхньої спільної роботи у фільмі "Людина-павук: Повернення додому".
З того часу пара веде досить закритий і приватний спосіб життя, зрідка відвідуючи публічні заходи разом і часто з’являючись на червоних доріжках поодинці.
Це її момент, і я хочу, щоб вона була в центрі уваги, а якщо ми йдемо разом, тоді це вже про нас, — пояснив Голланд, чому не позує з Зендеєю на її прем’єрах нещодавно в інтервʼю.
Проте на екрані вони знову будуть разом: обидва актори знімуться в одній із найбільш очікуваних адаптацій — Одіссеї від Крістофера Нолана. У фільмі також з’являться Метт Деймон і Енн Гетевей, а прем’єра запланована на 2026 рік.
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