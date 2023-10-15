После 73 лет в кино. Легендарный актер Майкл Кейн завершает карьеру

Британский актер Майкл Кейн завершает карьеру в возрасте 90 лет. Он закончил съемки в своем последнем фильме.

Майкл Кейн уходит на пенсию

Последней работой актера стала лента «Большой беглец», где сэр Майкл сыграл ветерана Второй мировой войны.

Кейн и раньше заявлял о своем намерении уйти на пенсию, но его часто соблазняли вернуться.

Я постоянно говорю, что уйду на пенсию. Ну теперь я действительно ухожу. Я только снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы. Что я могу сделать, чтобы превзойти это? Поделиться

В фильме «Большой беглец» сэр Майкл сыграл Берни Джордана, реального ветерана Второй мировой войны, попавшего в заголовки газет в 2014 году.

Он сбежал из своего дома престарелых, чтобы посетить празднование годовщины высадки союзников во Франции.

Лента выйдет на широкие экраны 19 октября.

Почему Майкл Кейн уходит на пенсию

Актер говорит, что к этому его подвигло меньшее количество ролей.

Единственные роли, которые я могу сейчас получить, – это 90-летние мужчины. А может, и 85-летние, – шутит он. Поделиться

По словам актера, такие роли не будут главными, поэтому он решил завершить свою работу.

Звезда признался, что трижды отказывался от своего последнего фильма, прежде чем наконец сказал «да», поскольку уже считал себя на пенсии.

Напомним, что Кейн снялся в более 160 лентах, среди них "Интерстеллар", "Красиво уйти", "Розыск" и многие другие.