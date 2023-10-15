Після 73 років в кіно. Легендарний актор Майкл Кейн завершує кар'єру

Британський актор Майкл Кейн завершує кар'єру у віці 90 років. Він закінчив зйомки в своєму останньому фільмі.

Майкл Кейн йде на пенсію

Останньою роботою актора стала стрічка «Великий втікач», де сер Майкл зіграв ветерана Другої світової війни.

Кейн і раніше заявляв про свій намір піти на пенсію, але його часто спокушали повернутися.

Я постійно кажу, що піду на пенсію. Ну, тепер я дійсно йду. Я тільки-но знявся в головній ролі у фільмі, який отримав приголомшливі відгуки. Що я можу зробити, щоб перевершити це? Поширити

У фільмі «Великий втікач» сер Майкл зіграв Берні Джордана, реального ветерана Другої світової війни, який потрапив у заголовки газет у 2014 році.

Він втік зі свого будинку для людей похилого віку, щоб відвідати святкування річниці висадки союзників у Франції.

Стрічка вийде на широкі екрани в Україні 19 жовтня.

Чому Майкл Кейн йде на пенсію

Актор каже, що до цього його спонукала менша кількість ролей.

Єдині ролі, які я можу зараз отримати, — це 90-річні чоловіки. А може, й 85-річні, - жартує він. Поширити

За словами актора, такі ролі не будуть головними, тому він подумав завершити свою роботу.

Зірка зізнався, що тричі відмовлявся від свого останнього фільму, перш ніж, нарешті, сказав «так», оскільки вже вважав себе на пенсії.

Нагадаємо, що Кейн знявся в більше 160 стрічок, серед них "Інтерстеллар", "Красиво піти", "Розшук" та багатьох інших.