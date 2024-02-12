Потери армии РФ. Оккупанты продолжают "мясные штурмы" на левобережье Днепра

На левом берегу Днепра захватчики используют чисто "мясные штурмы" без поддержки бронетехники. Потери российских подразделений составляют до 70% личного состава.

Россия пытается штурмовать плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра

Российские оккупанты терпят тяжелые потери в попытках выбить украинских защитников с левобережья Херсонской области. ВСУ ликвидируют до 70% штурмовых групп врага.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.

По ее словам, для формирования штурмовых групп россияне уже не используют бронетехнику. Это объясняется тем, что в первых попытках выбить украинских защитников с левобережья Днепра техника РФ очень быстро "исчезала".

Поэтому сейчас используются чисто "мясные штурмы" и формируются штурмовые группы с большой сложностью, поскольку "сарафанное радио" оккупационных войск очень быстро распространяет информацию о результатах такой штурмовой деятельности, когда группа возвращается с потерями до 70% личного состава. Наталья Гуменюк Спикер ВСУ

Гуменюк отметила, что враждебное командование привлекало к штурмам и морскую пехоту, и десантно-штурмовые войска, и даже береговую охрану. Но такие подразделения отказывались атаковать без поддержки бронетехники.

Несмотря на большие потери, российское командование продолжает требовать штурмовать позиции украинских защитников.

Но результата у них пока нет. Постоянно отмечается, что они имеют очень высокие потери в личном составе, и получается, что им приходится возвращаться на свои позиции ни с чем. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и по возможности зачистки территории для расширения этого плацдарма.

Успехи ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области

Еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, где можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.

Тогда Гуменюк отмечала, что такой успех важен как для наших защитников, так и для жителей временно оккупированных территорий.