Похож на айсберг. Ученые случайно открыли новый остров недалеко от Антарктиды

Во время обычной антарктической экспедиции группа ученых случайно обнаружила в океане неизвестный остров. Об этом сообщает Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия).

Ученые неожиданно открыли новый остров недалеко от Антарктиды

Отмечается, что международная экспедиционная группа исследовала северо-западное море Ведделла в Антарктике на борту ледокола Polarstern в начале февраля этого года. Ученых интересовало сокращение объемов льда из шельфового ледника Ларсена в последние годы.

Во время экспедиции погода испортилась, и капитан ледокола решил переждать шторм в защищенной от ветра бухте у острова Жуанвиль. Однако по дороге туда исследователи увидели то, чего не ждали.

На нашем маршруте морская карта показала территорию с неизвестной опасностью для навигации, но было непонятно, что это и откуда взялась информация, — рассказал один из участников экспедиции, специалист по подводной картографии Саймон Дройттер.

По его словам, глядя в иллюминаторы, команда увидела странный айсберг, выглядевший как-то слишком грязным.

При более близком рассмотрении мы поняли, что это, вероятно, скала. Затем мы сменили курс и направились в этом направлении, и становилось все более очевидным, что перед нами остров!

При более близком обзоре было установлено, что остров имеет длину около 130 метров, ширину 50 метров и выступает из воды примерно на 16 метров.

Ученые так и не поняли, кто и когда обозначил на картах остров как неизвестную опасную зону. Но понятно, почему его раньше не замечали на спутниковых снимках: с высоты его почти невозможно отличить от многочисленных дрейфующих айсбергов.

Поскольку это новый до того неизвестный остров, ему еще предстоит дать название.