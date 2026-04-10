Похож на айсберг. Ученые случайно открыли новый остров недалеко от Антарктиды

Во время обычной антарктической экспедиции группа ученых случайно обнаружила в океане неизвестный остров. Об этом сообщает Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия).
Главные тезисы
- Ученые обнаружили новый остров у Антарктиды, который выглядел как айсберг, и имеет размеры 130х50 метров с высотой 16 метров.
- Остров был случайно обнаружен во время антарктической экспедиции в рамках исследования ледника Ларсена и экологической обстановки в регионе.
Ученые неожиданно открыли новый остров недалеко от Антарктиды
Отмечается, что международная экспедиционная группа исследовала северо-западное море Ведделла в Антарктике на борту ледокола Polarstern в начале февраля этого года. Ученых интересовало сокращение объемов льда из шельфового ледника Ларсена в последние годы.
Во время экспедиции погода испортилась, и капитан ледокола решил переждать шторм в защищенной от ветра бухте у острова Жуанвиль. Однако по дороге туда исследователи увидели то, чего не ждали.
По его словам, глядя в иллюминаторы, команда увидела странный айсберг, выглядевший как-то слишком грязным.
При более близком рассмотрении мы поняли, что это, вероятно, скала. Затем мы сменили курс и направились в этом направлении, и становилось все более очевидным, что перед нами остров!
При более близком обзоре было установлено, что остров имеет длину около 130 метров, ширину 50 метров и выступает из воды примерно на 16 метров.
Ученые так и не поняли, кто и когда обозначил на картах остров как неизвестную опасную зону. Но понятно, почему его раньше не замечали на спутниковых снимках: с высоты его почти невозможно отличить от многочисленных дрейфующих айсбергов.
Поскольку это новый до того неизвестный остров, ему еще предстоит дать название.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-