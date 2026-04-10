Схожий на айсберг. Науковці випадково відкрили новий острів неподалік Антарктиди

Під час звичайної антарктичної експедиції група вчених випадково виявила в океані досі невідомий острів. Про це повідомляє Інститут полярних та морських досліджень імені Альфреда Вегенера (Німеччина).
Головні тези:
- Під час антарктичної експедиції вчені виявили невідомий острів біля Антарктиди.
- Острів має довжину близько 130 метрів, ширину 50 метрів і виступає з води на 16 метрів.
Учені неочікувано відкрили новий острів неподалік Антарктиди
Зазначається, що міжнародна експедиційна група досліджувала північно-західне море Ведделла в Антарктиці на борту криголама Polarstern на початку лютого цього року. Вчених цікавило скорочення обсягів криги з шельфового льодовика Ларсена в останні роки.
Під час експедиції погода зіпсувалася, і капітан криголама вирішив перечекати шторм у захищеній від вітру бухті біля острова Жуанвіль. Однак дорогою туди дослідники побачили те, чого не чекали.
За його словами, дивлячись в ілюмінатори, команда побачила дивний айсберг, який виглядав якось аж надто брудним.
При ближчому розгляді ми зрозуміли, що це, ймовірно, скеля. Потім ми змінили курс і попрямували в цьому напрямку, і ставало все більш очевидним, що перед нами острів!
При ближчому огляді було встановлено, що острів має довжину близько 130 метрів, ширину 50 метрів і виступає з води приблизно на 16 метрів.
Вчені так і не зрозуміли, хто і коли позначив на мапах острів як невідому небезпечну зону. Але зрозуміло, чому його раніше не помічали на супутникових знімках: з висоти його майже неможливо відрізнити від численних айсбергів, що дрейфують навколо.
Оскільки це новий до того невідомий острів, йому ще тільки належить дати назву.
