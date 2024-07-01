Правительство спрогнозировало замедление роста экономики Украины в 2025 году
Категория
Экономика
Дата публикации

Правительство спрогнозировало замедление роста экономики Украины в 2025 году

Правительство спрогнозировало замедление роста экономики Украины в 2025 году
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Источник:  Ярослав Железняк

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году.

Главные тезисы

  • Правительство прогнозирует замедление роста экономики Украины на 2025 год и увеличение ВВП в последующие годы.
  • Курс доллара может возрасти на 10% в 2025 году согласно декларации правительства.
  • Дефицит рабочей силы представляет серьезную угрозу для украинской экономики, в частности для бизнеса.
  • Опросы показали, что половина украинских предпринимателей сталкиваются с проблемой нехватки рабочей силы.
  • Нехватка трудоспособных работников подталкивает правительство к принятию мер, таких как закон о мобилизации, для обеспечения эффективной деятельности в условиях войны.

Что ждет экономику Украины

Согласно обнародованному документу, правительство ожидает роста ВВП:

  • в 2025 году на 2,7%,

  • в 2026 году на 7,5%,

  • в 2027 году — на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не изменялся.

Кроме того, правительство ожидает роста среднего курса доллара:

  • в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),

  • в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

  • в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

Также Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю):

  • в 2025 году на 9,5%

  • в 2026 году на 10,4%

  • в 2027 году — на 5,9%.

Как дефицит рабочей силы чревато сокращением украинской экономики

Журналисты издания ссылаются на опрос, проведенный киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций в начале года.

Отмечается, что проблема нехватки рабочей силы занимает второе место после роста расходов украинских компаний.

Около половины опрошенных украинских предпринимателей жалуются на дефицит рабочей силы.

Дефицит кадров стал одной из главных проблем бизнеса, ведь поиск работы отнимает все больше энергии у менеджеров. Во время войны заработная плата превысила уровень до российского вторжения в феврале 2022 года. Закон о мобилизации, который вступил в силу в прошлом месяце, имеет целью пополнить ряды украинской армии сотнями тысяч военнослужащих. Однако нехватка трудоспособных мужчин и женщин становится ударом для крупного и малого бизнеса, являющегося основой экономики военного времени, говорится в материале издания.

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