Правительство спрогнозировало замедление роста экономики Украины в 2025 году

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году.

Что ждет экономику Украины

Согласно обнародованному документу, правительство ожидает роста ВВП:

в 2025 году на 2,7%,

в 2026 году на 7,5%,

в 2027 году — на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не изменялся.

Кроме того, правительство ожидает роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

Также Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю):

в 2025 году на 9,5%

в 2026 году на 10,4%

в 2027 году — на 5,9%.

Как дефицит рабочей силы чревато сокращением украинской экономики

Журналисты издания ссылаются на опрос, проведенный киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций в начале года.

Отмечается, что проблема нехватки рабочей силы занимает второе место после роста расходов украинских компаний.

Около половины опрошенных украинских предпринимателей жалуются на дефицит рабочей силы.