Правительство спрогнозировало замедление роста экономики Украины в 2025 году

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году.
Главные тезисы
- Правительство прогнозирует замедление роста экономики Украины на 2025 год и увеличение ВВП в последующие годы.
- Курс доллара может возрасти на 10% в 2025 году согласно декларации правительства.
- Дефицит рабочей силы представляет серьезную угрозу для украинской экономики, в частности для бизнеса.
- Опросы показали, что половина украинских предпринимателей сталкиваются с проблемой нехватки рабочей силы.
- Нехватка трудоспособных работников подталкивает правительство к принятию мер, таких как закон о мобилизации, для обеспечения эффективной деятельности в условиях войны.
Что ждет экономику Украины
Согласно обнародованному документу, правительство ожидает роста ВВП:
в 2025 году на 2,7%,
в 2026 году на 7,5%,
в 2027 году — на 6,2%.
Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не изменялся.
Кроме того, правительство ожидает роста среднего курса доллара:
в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),
в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),
в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).
В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.
Также Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю):
в 2025 году на 9,5%
в 2026 году на 10,4%
в 2027 году — на 5,9%.
Как дефицит рабочей силы чревато сокращением украинской экономики
Журналисты издания ссылаются на опрос, проведенный киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций в начале года.
Отмечается, что проблема нехватки рабочей силы занимает второе место после роста расходов украинских компаний.
Около половины опрошенных украинских предпринимателей жалуются на дефицит рабочей силы.
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