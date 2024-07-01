Уряд спрогнозував уповільнення росту економіки України у 2025 році
Категорія
Економіка
Дата публікації

Уряд спрогнозував уповільнення росту економіки України у 2025 році

Уряд спрогнозував уповільнення росту економіки України у 2025 році
Джерело:  Ярослав Железняк

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує уповільнення росту економіки у 2025 році та прискорення у наступні роки. Курс долара зросте на 10% у 2025 році.

Головні тези:

  • Уряд прогнозує уповільнення росту економіки України на 2025 рік та збільшення ВВП в наступні роки.
  • Курс долара може зрости на 10% в 2025 році згідно з декларацією уряду.
  • Дефіцит робочої сили є серйозною загрозою для української економіки, зокрема для бізнесу.
  • Опитування показали, що половина українських підприємців стикаються з проблемою нестачі робочої сили.
  • Брак працездатних працівників підштовхує уряд до прийняття заходів, таких як закон про мобілізацію, для забезпечення ефективної діяльності в умовах війни.

Що чекає на економіку України

Згідно з оприлюдненим документом, уряд очікує зростання ВВП:

  • у 2025 році на 2,7%,

  • у 2026 році на 7,5%,

  • у 2027 році на 6,2%.

Прогноз зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 4,6% закладений до державного бюджету на цей рік і не змінювався.

Крім того, уряд очікує зростання середнього курсу долара:

  • у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),

  • у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

  • у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

До бюджету на 2024 рік закладений середній курс 40,7 грн/долара та 42,1 грн/долар на грудень.

Також Кабмін прогнозує зростання споживчих цін (грудень до грудня):

  • у 2025 році на 9,5%

  • у 2026 році на 10,4%

  • у 2027 році на 5,9%.

Як дефіцит робочої сили загрожує скороченням української економіки

Журналісти видання посилаються на опитування, проведене київським Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на початку року.

Зазначається, що проблема нестачі робочої сили займає друге місце після зростання витрат українських компаній.

Близько половини опитаних українських підприємців жаліються на дефіцит робочої сили.

Дефіцит кадрів став однією з головних проблем бізнесу, адже пошук роботи забирає дедалі більше енергії в менеджерів. Під час війни заробітна плата перевищила рівень до російського вторгнення у лютому 2022 року. Закон про мобілізацію, який набув чинності минулого місяця, має на меті поповнити лави української армії сотнями тисяч військовослужбовців. Проте брак працездатних чоловіків і жінок стає ударом для великого й малого бізнесу, що є основою економіки воєнного часу, — йдеться у матеріалі видання.

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