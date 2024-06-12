Правительство выставит на продажу крупные госпредприятия
Категория
Экономика
Дата публикации

Правительство выставит на продажу крупные госпредприятия

приватизация госимущества
Читати українською
Источник:  The New York Times

С лета этого года украинское правительство планирует провести приватизацию около 20 государственных компаний, в частности, гостиницы "Украина", крупного ТЦ в центре Киева и нескольких промышленных предприятий.

Главные тезисы

  • Правительство Украины планирует выставить на продажу около 20 государственных компаний, включая гостиницу 'Украина' и промышленные предприятия.
  • Приватизация направлена на покрытие дефицита госбюджета, привлечение инвестиций в экономику и поддержку армии в условиях военных действий.
  • Высокая ответственность и гарантии по продаже активов необходимы для успешной приватизации, согласно рекомендациям экспертов.
  • Продажа госпредприятий в условиях войны имеет стратегическое значение, помогая украинской армии предотвратить захват государственных объектов.
  • Приватизация является не только экономическим, но и политическим шагом, направленным на поддержку экономики и армии в сложной ситуации страны.

Что известно о новой попытке приватизации госимущества из-за дефицита госбюджета

Отмечается, что продажа государственных предприятий призвана собрать средства для покрытия дефицита госбюджета в размере 5 млрд долларов на военные усилия.

Кроме того, планируется привлечение иностранных инвестиций для укрепления экономики.

Бюджет в минусе. Нам нужно найти другие способы получить деньги, чтобы удержать макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии и выиграть эту войну с Россией, – объясняет замглавы Минэкономики Алексей Соболев.

Журналисты издания отмечают, что правительство только начинает процесс приватизации госпредприятий, однако уже сталкивается с рядом серьезных проблем.

В частности, рядовые украинцы считают, что новая приватизация может нести серьезные коррупционные риски.

По словам директора киевской инвестиционной компании Dragon Capital Евгения Баранова, приватизация будет эффективна только в том случае, если правительство продемонстрирует себя ответственным продавцом, который может предоставить потенциальным покупателям гарантии по возмещению.

В этом году в правительстве планируют продать государственные активы на сумму в 100 млн долларов.

По словам чиновников и экономических аналитиков, скорее всего, в условиях рисков, связанных с войной, эти активы будут проданы более низкой ценой.

Государство отчаянно нуждается в деньгах. Если мы не продадим сейчас и не соберем деньги, скоро нечего будет продавать, потому что имущество будет либо разрушено, либо оккупировано, - объясняет партнер юридической фирмы Aequo Михаил Лукашенко.

Авторы материала отмечают, что в настоящее время в собственности государства остается около 3 тыс. 100 предприятий, из которых продолжают работать менее половины, а прибыльными остаются лишь 15%.

В прошлом году пять наиболее убыточных компаний обошлись государству более чем в 50 миллионов долларов.

Конечной целью правительства является сохранение контроля только над 100 компаниями.

По словам руководителя Фонда госимущества Виталия Коваля, сейчас госкомпании очень коррумпированы и связаны с другой незаконной деятельностью.

Сейчас ФГИ проводит "сортировку", чтобы определить, какие предприятия следует приватизировать, ликвидировать или оставить под государственным контролем.

Коваль подчеркнул, что в настоящее время украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений для предотвращения захвата оккупационной армией украинских госпредприятий.

Какие именно госкомпании планируется выставить на продажу

В материале издания отмечается, что приватизация затронет Объединенную горно-химическую компанию, которая является одним из крупнейших в мире производителей титана.

Три аукциона были отменены еще до войны. Украинское правительство надеется, что четвертый аукцион, запланированный на осень, состоится.

Гостиница "Украина" накопила долг в размере 1 миллиона долларов. Его хотят продать, чтобы помочь финансировать армию и поддержать экономику. Стартовая цена объекта составляет 25 миллионов долларов.

В то же время, украинские чиновники и экономисты признают, что в условиях военного времени привлечение инвесторов будет сложной задачей.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Раде предупредили о новой волне большой приватизации
В Раде предупредили о новой волне большой приватизации
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Двойная приватизация земли. Минагро предоставило данные о тысячах правонарушителей
Двойная приватизация земли. Минагро предоставило данные о тысячах правонарушителей
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нафтогаз отправит на приватизацию бывшие облгазы Фирташа
Облгаз

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?