С лета этого года украинское правительство планирует провести приватизацию около 20 государственных компаний, в частности, гостиницы "Украина", крупного ТЦ в центре Киева и нескольких промышленных предприятий.
Главные тезисы
- Правительство Украины планирует выставить на продажу около 20 государственных компаний, включая гостиницу 'Украина' и промышленные предприятия.
- Приватизация направлена на покрытие дефицита госбюджета, привлечение инвестиций в экономику и поддержку армии в условиях военных действий.
- Высокая ответственность и гарантии по продаже активов необходимы для успешной приватизации, согласно рекомендациям экспертов.
- Продажа госпредприятий в условиях войны имеет стратегическое значение, помогая украинской армии предотвратить захват государственных объектов.
- Приватизация является не только экономическим, но и политическим шагом, направленным на поддержку экономики и армии в сложной ситуации страны.
Что известно о новой попытке приватизации госимущества из-за дефицита госбюджета
Отмечается, что продажа государственных предприятий призвана собрать средства для покрытия дефицита госбюджета в размере 5 млрд долларов на военные усилия.
Кроме того, планируется привлечение иностранных инвестиций для укрепления экономики.
Журналисты издания отмечают, что правительство только начинает процесс приватизации госпредприятий, однако уже сталкивается с рядом серьезных проблем.
В частности, рядовые украинцы считают, что новая приватизация может нести серьезные коррупционные риски.
По словам директора киевской инвестиционной компании Dragon Capital Евгения Баранова, приватизация будет эффективна только в том случае, если правительство продемонстрирует себя ответственным продавцом, который может предоставить потенциальным покупателям гарантии по возмещению.
В этом году в правительстве планируют продать государственные активы на сумму в 100 млн долларов.
По словам чиновников и экономических аналитиков, скорее всего, в условиях рисков, связанных с войной, эти активы будут проданы более низкой ценой.
Авторы материала отмечают, что в настоящее время в собственности государства остается около 3 тыс. 100 предприятий, из которых продолжают работать менее половины, а прибыльными остаются лишь 15%.
В прошлом году пять наиболее убыточных компаний обошлись государству более чем в 50 миллионов долларов.
Конечной целью правительства является сохранение контроля только над 100 компаниями.
По словам руководителя Фонда госимущества Виталия Коваля, сейчас госкомпании очень коррумпированы и связаны с другой незаконной деятельностью.
Сейчас ФГИ проводит "сортировку", чтобы определить, какие предприятия следует приватизировать, ликвидировать или оставить под государственным контролем.
Коваль подчеркнул, что в настоящее время украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений для предотвращения захвата оккупационной армией украинских госпредприятий.
Какие именно госкомпании планируется выставить на продажу
В материале издания отмечается, что приватизация затронет Объединенную горно-химическую компанию, которая является одним из крупнейших в мире производителей титана.
Три аукциона были отменены еще до войны. Украинское правительство надеется, что четвертый аукцион, запланированный на осень, состоится.
Гостиница "Украина" накопила долг в размере 1 миллиона долларов. Его хотят продать, чтобы помочь финансировать армию и поддержать экономику. Стартовая цена объекта составляет 25 миллионов долларов.
В то же время, украинские чиновники и экономисты признают, что в условиях военного времени привлечение инвесторов будет сложной задачей.
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