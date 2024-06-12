С лета этого года украинское правительство планирует провести приватизацию около 20 государственных компаний, в частности, гостиницы "Украина", крупного ТЦ в центре Киева и нескольких промышленных предприятий.

Что известно о новой попытке приватизации госимущества из-за дефицита госбюджета

Отмечается, что продажа государственных предприятий призвана собрать средства для покрытия дефицита госбюджета в размере 5 млрд долларов на военные усилия.

Кроме того, планируется привлечение иностранных инвестиций для укрепления экономики.

Бюджет в минусе. Нам нужно найти другие способы получить деньги, чтобы удержать макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии и выиграть эту войну с Россией, – объясняет замглавы Минэкономики Алексей Соболев. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что правительство только начинает процесс приватизации госпредприятий, однако уже сталкивается с рядом серьезных проблем.

В частности, рядовые украинцы считают, что новая приватизация может нести серьезные коррупционные риски.

По словам директора киевской инвестиционной компании Dragon Capital Евгения Баранова, приватизация будет эффективна только в том случае, если правительство продемонстрирует себя ответственным продавцом, который может предоставить потенциальным покупателям гарантии по возмещению.

В этом году в правительстве планируют продать государственные активы на сумму в 100 млн долларов.

По словам чиновников и экономических аналитиков, скорее всего, в условиях рисков, связанных с войной, эти активы будут проданы более низкой ценой.

Государство отчаянно нуждается в деньгах. Если мы не продадим сейчас и не соберем деньги, скоро нечего будет продавать, потому что имущество будет либо разрушено, либо оккупировано, - объясняет партнер юридической фирмы Aequo Михаил Лукашенко. Поделиться

Авторы материала отмечают, что в настоящее время в собственности государства остается около 3 тыс. 100 предприятий, из которых продолжают работать менее половины, а прибыльными остаются лишь 15%.

В прошлом году пять наиболее убыточных компаний обошлись государству более чем в 50 миллионов долларов.

Конечной целью правительства является сохранение контроля только над 100 компаниями.

По словам руководителя Фонда госимущества Виталия Коваля, сейчас госкомпании очень коррумпированы и связаны с другой незаконной деятельностью.

Сейчас ФГИ проводит "сортировку", чтобы определить, какие предприятия следует приватизировать, ликвидировать или оставить под государственным контролем.

Коваль подчеркнул, что в настоящее время украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений для предотвращения захвата оккупационной армией украинских госпредприятий.

Какие именно госкомпании планируется выставить на продажу

В материале издания отмечается, что приватизация затронет Объединенную горно-химическую компанию, которая является одним из крупнейших в мире производителей титана.

Три аукциона были отменены еще до войны. Украинское правительство надеется, что четвертый аукцион, запланированный на осень, состоится.

Гостиница "Украина" накопила долг в размере 1 миллиона долларов. Его хотят продать, чтобы помочь финансировать армию и поддержать экономику. Стартовая цена объекта составляет 25 миллионов долларов.

В то же время, украинские чиновники и экономисты признают, что в условиях военного времени привлечение инвесторов будет сложной задачей.