З літа цього року український уряд планує провести приватизацію близько 20 державних компаній, зокрема, готелю "Україна", великого ТЦ у центрі Києва та кількох промислових підприємств.

Що відомо про нову спробу приватизації держмайна через дефіцит держбюджету

Зазначається, що продаж державних підприємств покликаний зібрати кошти для покриття дефіциту держбюджету у розмірі 5 млрд доларів на військові зусилля.

Окрім цього планується залучення іноземних інвестицій для зміцнення економіки.

Бюджет в мінусі. Нам потрібно знайти інші способи отримати гроші, щоб утримати макроекономічну ситуацію стабільною, допомогти армії і виграти цю війну з Росією, — пояснює заступник глави Мінекономіки Олексій Соболєв. Поширити

Журналісти видання зазначають, що уряд тільки починає процес приватизації держпідприємств, однак вже стикається із низкою серйозних проблем.

Зокрема, пересічні українці вважають, що нова приватизація може нести із собою серйозні корупційні ризики.

За словами директора київської інвестиційної компанії Dragon Capital Євгена Баранова, приватизація буде ефективною лише в тому випадку, якщо уряд продемонструє себе відповідальним продавцем, який може надати потенційним покупцям гарантії щодо відшкодування.

Цього року в уряді планують продати державних активів на суму у 100 млн доларів.

За словами урядовців та економічних аналітиків, скоріш за все, в умовах ризиків, пов’язаних із війною, ці активи будуть продані за нижчу ціну.

Держава відчайдушно потребує грошей. Якщо ми не продамо зараз і не зберемо гроші, скоро не буде що продавати, тому що майно буде або зруйноване, або окуповане, — пояснює партнер юридичної фірми Aequo Михайло Лукашенко. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що наразі у власності держави залишається близько 3 тис 100 підприємств, з яких продовжують працювати менше половини, а прибутковими залишаються лише 15%.

Минулого року п'ять найбільш збиткових компаній обійшлися державі у понад 50 мільйонів доларів.

Кінцевою метою уряду є збереження контролю лише над 100 компаніями.

За словами керівника Фонду держмайна Віталія Коваля, наразі держкомпанії є дуже корумпованими і пов’язані з іншою незаконною діяльністю.

Наразі ФДМУ проводить "сортування", щоб визначити, які підприємства слід приватизувати, ліквідувати або залишити під державним контролем.

Коваль підкреслив, що наразі українська армія стикається із нестачею озброєнь для запобігання захопленню окупаційною армією українських держпідприємств.

Які саме держкомпанії планується виставити на продаж

У матеріалі видання зазначається, що приватизація торкнеться Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є однією з найбільших у світі виробників титану.

Три аукціони були скасовані ще до війни. Український уряд сподівається, що четвертий аукціон, запланований на осінь, таки відбудеться.

Готель "Україна" накопичив борг у розмірі 1 мільйона доларів. Його хочуть продати, щоб допомогти фінансувати армію і підтримати економіку. Стартова ціна об’єкта становить 25 мільйонів доларів.

Водночас українські урядовці та економісти визнають, що в умовах воєнного часу залучення інвесторів буде складним завданням.