Отмечается, что полиция Германии установила личности подозреваемых в убийстве 9-летней украинки, тело которой было найдено 12 июня в лесу вблизи города Дебельн.

Что известно о подозреваемых в убийстве 9-летней украинки в Германии

Отмечается, что в убийстве 9-летней украинки подозреваются двое мужчин из Украины и Молдовы.

По информации издания, первым подозреваемым выступает уроженец Молдовы по имени Андрей, являвшийся парнем матери девочки 33-летней Валерии.

Человек проживает в Праге, однако чешские правоохранители не могут его найти.

Журналисты издания отмечают, что утром в день убийства он посылал сообщения матери убитой девочки и требовал связаться с ним.

В издании, ссылаясь на информацию от собственных источников, отмечают, что в тот день он находился в Дебельне.

Второй из подозреваемых - 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л, сосед соседней семьи девочки.

Журналисты издания отмечают, что Геннадий хотел отношения с матерью Валерии, но получил отказ.

После этого в отместку он обещал "разрушить ей жизнь".

Полиция Германии пока не может найти его.

Незадолго до гибели Валерия сообщала, что ее преследовал взрослый мужчина.

Сейчас полиция взяла квартиры мамы и старухи под охрану.

Что известно об убийстве 9-летней украинки в Германии

В Германии нашли мертвой пропавшую 9-летнюю украинку. Тело ребенка было обнаружено в лесу примерно в 2,5 километрах от дома его родителей.

По данным полиции, мертвого ребенка нашли вдали от лесных троп, в подлеске на пересеченной местности.

После расследования и вскрытия полиция не нашла доказательства того, что девушка стала жертвой сексуального преступления.

Девятилетняя Валерия исчезла 3 июня – она вышла из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но так там и не появилась.

В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только вечером и сообщила полицию около 18:30 того же дня.

Девочка вместе с матерью проживает в Германии с 2022 года. Родители Валерии разведены, отец служит на фронте.

После исчезновения ребенка ему дали отпуск и разрешили уехать в Германию.