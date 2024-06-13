Отмечается, что полиция Германии установила личности подозреваемых в убийстве 9-летней украинки, тело которой было найдено 12 июня в лесу вблизи города Дебельн.
Главные тезисы
- Правоохранительные органы Германии выявили личности подозреваемых в убийстве 9-летней украинки.
- Подозреваемые - два мужчины из Украины и Молдовы с родственными связями с семьей погибшей девочки.
- Полиция активно работает над выявлением мотивов преступления, включая возможные отношения между подозреваемыми и семьей убитой.
- Нет доказательств сексуальной составляющей в убийстве, однако расследование продолжается.
- Общественность Германии и за ее пределами следит за расследованием трагического события с участием украинской девочки.
Что известно о подозреваемых в убийстве 9-летней украинки в Германии
Отмечается, что в убийстве 9-летней украинки подозреваются двое мужчин из Украины и Молдовы.
По информации издания, первым подозреваемым выступает уроженец Молдовы по имени Андрей, являвшийся парнем матери девочки 33-летней Валерии.
Человек проживает в Праге, однако чешские правоохранители не могут его найти.
Журналисты издания отмечают, что утром в день убийства он посылал сообщения матери убитой девочки и требовал связаться с ним.
В издании, ссылаясь на информацию от собственных источников, отмечают, что в тот день он находился в Дебельне.
Второй из подозреваемых - 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л, сосед соседней семьи девочки.
Журналисты издания отмечают, что Геннадий хотел отношения с матерью Валерии, но получил отказ.
После этого в отместку он обещал "разрушить ей жизнь".
Полиция Германии пока не может найти его.
Незадолго до гибели Валерия сообщала, что ее преследовал взрослый мужчина.
Сейчас полиция взяла квартиры мамы и старухи под охрану.
Что известно об убийстве 9-летней украинки в Германии
В Германии нашли мертвой пропавшую 9-летнюю украинку. Тело ребенка было обнаружено в лесу примерно в 2,5 километрах от дома его родителей.
По данным полиции, мертвого ребенка нашли вдали от лесных троп, в подлеске на пересеченной местности.
После расследования и вскрытия полиция не нашла доказательства того, что девушка стала жертвой сексуального преступления.
Девятилетняя Валерия исчезла 3 июня – она вышла из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но так там и не появилась.
В школе не забили тревогу из-за ее отсутствия, поэтому мама девочки заметила исчезновение дочери только вечером и сообщила полицию около 18:30 того же дня.
Девочка вместе с матерью проживает в Германии с 2022 года. Родители Валерии разведены, отец служит на фронте.
После исчезновения ребенка ему дали отпуск и разрешили уехать в Германию.
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