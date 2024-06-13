Правоохоронці в Німеччині встановили особи підозрюваних у вбивстві 9-річної українки
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Правоохоронці в Німеччині встановили особи підозрюваних у вбивстві 9-річної українки

Поліція Німеччини
Джерело:  Bild

Зазначається, що поліція Німеччини встановила особи підозрюваних у вбивстві 9-річної українки, тіло якої було знайдено 12 червня в лісі поблизу міста Дебельн. 

Головні тези:

  • Правоохоронці в Німеччині встановили особи підозрюваних у вбивстві 9-річної українки, тіло якої було знайдено в лісі.
  • Підозрювані - двоє чоловіків з України та Молдови, які мають певні родинні зв'язки з матір'ю та сусідом дівчинки.
  • Поліція намагається встановити мотиви злочину, включаючи можливі стосунки та непорозуміння між підозрюваними та сім'єю загиблої.
  • Дівчинку знайшли мертвою у лісі поблизу будинку батьків, і поки що немає доказів сексуального характеру злочину.
  • Родина та журналісти зацікавлені у розслідуванні трагічної події, що шокувала громадськість у Німеччині та за її межами.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві 9-річної українки у Німеччині

Зазначається, що у вбивстві 9-річної українки підозрюються двоє чоловіків з України та Молдови.

За інформацією видання, першим підозрюваним виступає уродженець Молдови на ім’я Андрій, який був хлопцем матері дівчинки 33-річної Валерії.

Чоловік проживає в Празі, однак чеські правоохоронці не можуть його знайти.

Журналісти видання зазначають, що вранці в день убивства він надсилав повідомлення матері вбитої дівчинки і вимагав зв’язатись з ним.

У виданні, посилаючись на інформацію від власних джерел зазначають, що у той день він перебував у Дебельні.

Другий із підозрюваних - 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л, який був сусідом сім'ї дівчинки.

Журналісти видання зазначають, що Геннадій хотів стосунків із матір'ю Валерії, але отримав відмову.

Після цього в помсту він обіцяв "зруйнувати їй життя".

Поліція Німеччини поки не може його знайти.

Незадовго до загибелі Валерія повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік.

Зараз поліція взяла квартири мами і бабусі під охорону.

Що відомо про вбивство 9-річної українки у Німеччині

У Німеччині знайшли мертвою зниклу 9-річну українку. Тіло дитини було виявлено в лісі приблизно за 2,5 кілометра від будинку її батьків.

За даними поліції, мертву дитину знайшли далеко від лісових стежок, у підліску на перетнутій місцевості.

Після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.

Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилась.

У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері й повідомила поліцію близько 18:30 того ж дня.

Дівчинка разом з матірʼю проживає в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, батько служить на фронті.

Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.

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