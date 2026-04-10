Правоохранители задержали агента РФ в Одессе — пытался убить офицера ВМС ВСУ

Департамент контрразведки СБУ совместно с Управлением Службы безопасности в Одесской области сорвал попытку рашистов совершить заказное убийство чиновника Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Агент РФ был задокументирован в попытке убийства офицера ВМС ВСУ в Одессе.
- Подробности спецоперации по задержанию российского киллера в портовом городе.
- Злоумышленник с балаклавой пытался расстрелять военнослужащего при выезде из дома.
СБУ задержала российского киллера в Одессе
По результатам спецоперации в Одессе «на горячем» задержан российский агент, который пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ.
Как установило расследование, в день покушения киллер с пистолетом и двумя снаряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает офицер.
Имитируя ремонт велосипеда, злоумышленник, надев балаклаву, ожидал появления автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий. Когда автомобиль приблизился к выезду, агент бросил велосипед под колеса машины и пытался открыть огонь по водителю.
По материалам следствия, задачу врага выполнял завербованный российскими спецслужбистами 37-летний житель одной из Балканских стран.
В феврале 2026 года иностранец под видом туриста прибыл в столицу Украины, а затем отправился в Одессу выполнять российский заказ.
По прибытии в портовый город агент получил от куратора из России геолокацию схрона, из которого забрал пистолет с глушителем и патронами.
Далее фигурант отслеживал основные места пребывания и маршруты движения потенциальной жертвы, после чего «согласовал» с российским спецслужбистом локацию запланированного покушения. Для конспирации киллер регулярно менял адреса одесских арендованных квартир и гостиничных номеров.
Следователи Службы безопасности сообщили иностранцу о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-