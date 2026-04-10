Правоохранители задержали агента РФ в Одессе — пытался убить офицера ВМС ВСУ

Департамент контрразведки СБУ совместно с Управлением Службы безопасности в Одесской области сорвал попытку рашистов совершить заказное убийство чиновника Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Агент РФ был задокументирован в попытке убийства офицера ВМС ВСУ в Одессе.
  • Подробности спецоперации по задержанию российского киллера в портовом городе.
  • Злоумышленник с балаклавой пытался расстрелять военнослужащего при выезде из дома.

СБУ задержала российского киллера в Одессе

По результатам спецоперации в Одессе «на горячем» задержан российский агент, который пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ.

Как установило расследование, в день покушения киллер с пистолетом и двумя снаряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает офицер.

Имитируя ремонт велосипеда, злоумышленник, надев балаклаву, ожидал появления автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий. Когда автомобиль приблизился к выезду, агент бросил велосипед под колеса машины и пытался открыть огонь по водителю.

В этот момент киллер был задержан оперативной группой контрразведки и спецназовцев ЦСО «А» СБУ, которая уже долгое время держала фигуранта под колпаком и задокументировала каждый его шаг.

По материалам следствия, задачу врага выполнял завербованный российскими спецслужбистами 37-летний житель одной из Балканских стран.

В феврале 2026 года иностранец под видом туриста прибыл в столицу Украины, а затем отправился в Одессу выполнять российский заказ.

По прибытии в портовый город агент получил от куратора из России геолокацию схрона, из которого забрал пистолет с глушителем и патронами.

Далее фигурант отслеживал основные места пребывания и маршруты движения потенциальной жертвы, после чего «согласовал» с российским спецслужбистом локацию запланированного покушения. Для конспирации киллер регулярно менял адреса одесских арендованных квартир и гостиничных номеров.

Следователи Службы безопасности сообщили иностранцу о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

