Правозащитники и медийщики призывают Раду не принимать законопроект № 10242 в нынешней редакции

Медиарух, а также медийные и правозащитные общественные организации Украины призывают народных депутатов Украины отказаться от поддержки законопроекта № 10242 в его нынешней редакции. Этот законопроект, по их мнению, представляет существенные угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и разоблачителей коррупции в Украине.

Медиа и правозащитники обратились с заявлением в Раду относительно законопроекта № 10242

Участники Медиаруха, а также медийные и правозащитные общественные организации Украины призвали Раду отказаться не поддерживать законопроект № 10242 в его нынешней редакции.

Законопроект усиливает и внедряет уголовную ответственность по разным видам действий за размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров или других действий, создающих возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц.

Предлагаемое наказание в виде 8 лет лишения свободы за подобные действия во время правового режима военного положения непропорционально и фактически превращает такие преступления в тяжкие.

Под прикрытием борьбы со «злоупотреблением данными» создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью (например, схемы выезда мужчин за границу во время военного положения или обогащения представителей прокуратуры).

Законопроект не предусматривает никаких механизмов защиты для тех, кто разглашает конфиденциальную информацию, имеющую общественное значение.

Превращение подобных правонарушений в тяжкие преступления открывает возможность применения негласных следственных действий против журналистов, в частности прослушивания и слежки, что существенно нарушает стандарты защиты источников информации.

Законопроект продвигается под видом выполнения требований Европейского Союза, однако его положения противоречат принципам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей, закрепленным в международных документах, включая недавно принятый Европейским актом о свободе медиа.

Подписчики заявления в ВРУ поддерживают усовершенствование законодательства, если оно учитывает интересы общества, а не становится инструментом для притеснения свободы слова. Поделиться

Они призвали международные организации и правозащитников приобщиться к оценке этого законопроекта и высказать свою позицию по его влиянию на свободу слова в Украине.

Заявление открыто к подписям по ссылке.

Ее уже подписали Медиарух, Лаборатория цифровой безопасности, Институт массовой информации, ОО «Детектор медиа», Центр прав человека ZMINA и десятки украинских изданий и известных журналистов.

Юрчишин поддержал заявление Медиаруха

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") поддерживает требование Медиаруха и правозащитников к народным депутатам не принимать в целом законопроект № 10242, создающий угрозы свободе слова.

В Раде хотят протянуть вредоносный для свободы слова законопроект. ИП № 10242, инициированный эксОПЗЖ, создает большие угрозы для борьбы с коррупцией и свободы слова... Я поддерживаю заявление Медиаруха и призываю всех сознательных депутатов блокировать № 10242. Всегда акцентирую: ничего о журналистах без журналистов. Этот же законопроект хотят принять вопреки воле медийщиков. Ярослав Юрчишин Председатель комитета ВРУ по свободе слова

По словам Юрчишина, согласно законопроекту, если журналист-обличитель или его источник в правоохранительных органах обнародуют информацию из публичных электронных реестров о владельце нового дорогостоящего автомобиля или "покажут, что чиновник непонятным образом пересек границу", то 8 лет получит журналист или источник, а не коррупционер.