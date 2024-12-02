Правозащитники и медийщики призывают Раду не принимать законопроект № 10242 в нынешней редакции

Медиарух, а также медийные и правозащитные общественные организации Украины призывают народных депутатов Украины отказаться от поддержки законопроекта № 10242 в его нынешней редакции. Этот законопроект, по их мнению, представляет существенные угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и разоблачителей коррупции в Украине.
Главные тезисы
- Законопроект № 10242 представляет угрозы для свободы слова и работы журналистов в Украине, лишая их механизмов защиты при раскрытии конфиденциальной информации.
- Инициаторы законопроекта подверглись критике за его недостатки в защите свободы слова и работы журналистов со стороны медийщиков и правозащитников.
- Предлагаемое наказание в законопроекте, вплоть до 8 лет лишения свободы за разглашение конфиденциальной информации, ставит под угрозу журналистов и конфиденциальных источников.
- Законопроект № 10242 маскируется как выполнение требований Европейского Союза, однако его положения противоречат принципам свободы слова и защиты журналистов, что вызывает беспокойство международного сообщества.
- Медийное сообщество и правозащитники активно призывают международные организации и общественность поддержать отказ от законопроекта № 10242, учитывая возможные угрозы для свободы слова и журналистики.
Медиа и правозащитники обратились с заявлением в Раду относительно законопроекта № 10242
Участники Медиаруха, а также медийные и правозащитные общественные организации Украины призвали Раду отказаться не поддерживать законопроект № 10242 в его нынешней редакции.
Законопроект усиливает и внедряет уголовную ответственность по разным видам действий за размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров или других действий, создающих возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц.
Предлагаемое наказание в виде 8 лет лишения свободы за подобные действия во время правового режима военного положения непропорционально и фактически превращает такие преступления в тяжкие.
Под прикрытием борьбы со «злоупотреблением данными» создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью (например, схемы выезда мужчин за границу во время военного положения или обогащения представителей прокуратуры).
Законопроект не предусматривает никаких механизмов защиты для тех, кто разглашает конфиденциальную информацию, имеющую общественное значение.
Превращение подобных правонарушений в тяжкие преступления открывает возможность применения негласных следственных действий против журналистов, в частности прослушивания и слежки, что существенно нарушает стандарты защиты источников информации.
Законопроект продвигается под видом выполнения требований Европейского Союза, однако его положения противоречат принципам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей, закрепленным в международных документах, включая недавно принятый Европейским актом о свободе медиа.
Они призвали международные организации и правозащитников приобщиться к оценке этого законопроекта и высказать свою позицию по его влиянию на свободу слова в Украине.
Заявление открыто к подписям по ссылке.
Ее уже подписали Медиарух, Лаборатория цифровой безопасности, Институт массовой информации, ОО «Детектор медиа», Центр прав человека ZMINA и десятки украинских изданий и известных журналистов.
Юрчишин поддержал заявление Медиаруха
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") поддерживает требование Медиаруха и правозащитников к народным депутатам не принимать в целом законопроект № 10242, создающий угрозы свободе слова.
По словам Юрчишина, согласно законопроекту, если журналист-обличитель или его источник в правоохранительных органах обнародуют информацию из публичных электронных реестров о владельце нового дорогостоящего автомобиля или "покажут, что чиновник непонятным образом пересек границу", то 8 лет получит журналист или источник, а не коррупционер.
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