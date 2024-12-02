Правозахисники та медійники закликають Раду не ухвалювати законопроєкт № 10242 у нинішній редакції

Медіарух, а також медійні та правозахисні громадські організації України закликають народних депутатів України відмовитися від підтримки законопроєкту № 10242 в його нинішній редакції. Цей законопроєкт, на їх переконання, становить суттєві загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні.

Медіаспільнота та правозахисники звернулися з заявою до Ради стосовно законопроєкту № 10242

Учасники Медіаруху, а також медійні та правозахисні громадські організації України закликали Раду відмовитися не підтримувати законопроєкт № 10242 у його нинішній редакції.

Законопроєкт посилює та впроваджує кримінальну відповідальність щодо різних видів діянь за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів, або інших дій, що створюють можливість вільного доступу до такої інформації невизначеного кола осіб.

Пропоноване покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за подібні дії під час правового режиму воєнного стану є непропорційним і фактично перетворює такі злочини на тяжкі.

Під прикриттям боротьби із «зловживанням даними» створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою (наприклад, схеми виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану або збагачення представників прокуратури).

Законопроєкт не передбачає жодних механізмів захисту для тих, хто розголошує конфіденційну інформацію, яка має суспільне значення.

Перетворення подібних правопорушень на тяжкі злочини відкриває можливість для застосування негласних слідчих дій проти журналістів, зокрема прослуховування та стеження, що суттєво порушує стандарти захисту джерел інформації.

Законопроєкт просувається під виглядом виконання вимог Європейського Союзу, однак його положення суперечать принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів, закріпленим у міжнародних документах, включно з нещодавно ухваленим Європейським актом про свободу медіа.

Підписанти заяви до ВРУ підтримують вдосконалення законодавства, якщо воно враховує інтереси суспільства, а не стає інструментом для утисків свободи слова. Поширити

Вони закликали міжнародні організації та правозахисників долучитися до оцінки цього законопроєкту та висловити свою позицію щодо його впливу на свободу слова в Україні.

Заява наразі відкрита до підписів за посиланням.

Її вже підписали Медіарух, Лабораторія цифрової безпеки, Інститут масової інформації, ГО «Детектор медіа», Центр прав людини ZMINA та десятки українських видань й відомих журналістів.

Юрчишин підтримав заяву Медіаруху

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") підтримує вимогу Медіаруху і правозахисників до народних депутатів не ухвалювати в цілому законопроєкт № 10242, який створює загрози свободі слова.

У Раді хочуть протягнути шкідливий для свободи слова законопроєкт. ЗП № 10242, ініційований ексОПЗЖ, створює великі загрози для боротьби з корупцією та свободи слова... Я підтримую заяву Медіаруху і закликаю всіх свідомих депутатів блокувати № 10242. Завжди акцентую: нічого про журналістів без журналістів. Цей же законопроєкт хочуть ухвалити всупереч волі медійників. Ярослав Юрчишин Голова комітету ВРУ з питань свободи слова

За словами Юрчишина, згідно із законопроєктом, якщо журналіст-викривач або його джерело в правоохоронних органах оприлюднять інформацію з публічних електронних реєстрів про власника нової дорогої автівки або "покажуть, що чиновник у незрозумілий спосіб перетнув кордон", то 8 років отримає журналіст або джерело, а не корупціонер.