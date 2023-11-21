Верховна Рада призначила очільника Рівненської ОВА Коваля головою Фонду держмайна

Віталій Коваль став головою Фонду держмайна

За це призначення проголосували 279 парламентарів.

Віталій Коваль ще у вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській сфері (2004-2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки).

Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.

Кадрові ротації

До вересня 2023 року головою Фонду держмайна був Рустем Умєров. Під час кадрових ротацій він обійняв посаду міністра оборони України. Натомість крісло глави ФДМУ пропонували очільниці Антимонопольного комітету України Ользі Піщанській.

За словами депутатів, Піщанська відмовилася від нової посади. Вона подала до Ради заяву про звільнення з АМКУ, але на крісло глави Фонду держмайна тепер розглядають інших кандидатів.

Тоді як головою Антимонопольного комітету замість Піщанської став очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.