Верховная Рада назначила главу Ровненской ОВА Коваля главой Фонда госимущества

Виталий Коваль стал главой Фонда госимущества

За это назначение проголосовали 279 парламентариев.

Виталий Коваль еще в сентябре 2019 года был назначен на должность главы Ровенской облгосадминистрации. До этого работал в банковской сфере (2004–2006 годы), возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях (2006–2019 годы).

Коваль является членом Национального олимпийского комитета Украины, первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы Украины и вице-президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Кадровые ротации

До сентября 2023 года главой Фонда госимущества был Рустем Умеров. Во время кадровых ротаций он вступил в должность министра обороны Украины. Вместо этого кресло главы ФГИ предлагали главы Антимонопольного комитета Украины Ольге Песчанской.

По словам депутатов, Песчанская отказалась от новой должности. Она подала в Раду заявление об увольнении из АМКУ, но на кресло главы Фонда госимущества теперь рассматривают других кандидатов.

В то время как главой Антимонопольного комитета вместо Песчанской стал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.