Верховная Рада назначила главу Ровненской ОВА Коваля главой Фонда госимущества

Верховная Рада назначила действующего председателя Ровенской облгосадминистрации Виталия Коваля новым руководителем Фонда государственного имущества Украины.
Виталий Коваль стал главой Фонда госимущества
За это назначение проголосовали 279 парламентариев.
Виталий Коваль еще в сентябре 2019 года был назначен на должность главы Ровенской облгосадминистрации. До этого работал в банковской сфере (2004–2006 годы), возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях (2006–2019 годы).
Коваль является членом Национального олимпийского комитета Украины, первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы Украины и вице-президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины.
Кадровые ротации
До сентября 2023 года главой Фонда госимущества был Рустем Умеров. Во время кадровых ротаций он вступил в должность министра обороны Украины. Вместо этого кресло главы ФГИ предлагали главы Антимонопольного комитета Украины Ольге Песчанской.
По словам депутатов, Песчанская отказалась от новой должности. Она подала в Раду заявление об увольнении из АМКУ, но на кресло главы Фонда госимущества теперь рассматривают других кандидатов.
В то время как главой Антимонопольного комитета вместо Песчанской стал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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