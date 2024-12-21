Американский предприниматель и музыкант Джон Коллинз-Блэк создал проект по поиску сокровищ, спрятав 5 сундуков с драгоценностями общей стоимостью более 2 млн долларов.

Как найти скрытые сокровища

Отмечается, что Джон Коллинз-Блэк спрятал сундуки с сокровищами по всей территории США.

При этом он выпустил книгу "There's Treasure Inside", содержащую подсказки для тех, кто решит найти скрытые сокровища.

Известно, что предпринимателя и музыканта вдохновили на эту идею поиски клада Форреста Фенна. Однако он решил создать более доступное происшествие.

Сокровище

Его целью было, чтобы каждый имел возможность приобщиться к поискам, вне зависимости от места жительства.

Я хотел, чтобы сундуки были разложены, чтобы дать людям оптимистичные и авантюрные возможности, — объясняет Джон Коллинз-Блэк. Поделиться

Собрав более 2 миллионов часов видеоматериалов и исторических данных, Коллинз-Блэк создал книгу, которая предлагает подробные подсказки к местонахождению сундуков.

Что внутри сундуков с сокровищами

В сундуке музыкант положил редкие и уникальные вещи, среди которых:

редкие карты покемонов;

исторические предметы, принадлежавшие Жаклину Кеннеди Онассис, Пабло Пикассо и Амелии Эрхарт;

96-каратный изумруд и золотая олимпийская медаль Вильмы Рудольф.

Чтобы увеличить азарт у кладоискателей Джон Коллинз-Блэк намеренно положил в один из сундуков более ценные вещи, чем в другие.

Все подсказки в книге, а поиски безопасны: не нужно копать землю или заходить на частную территорию.

Я хочу, чтобы это было сложно, но не опасно, — объясняет организатор квеста. Поделиться

Если сокровища останутся неразгаданными, Коллинз-Блэк планирует выпускать дополнительные подсказки или даже создать продолжение книги.