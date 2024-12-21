Американский предприниматель и музыкант Джон Коллинз-Блэк создал проект по поиску сокровищ, спрятав 5 сундуков с драгоценностями общей стоимостью более 2 млн долларов.
Главные тезисы
- Джон Коллинз-Блэк создал проект по поиску сундуков с сокровищами общей стоимостью более 2 млн долларов и разместил подробные подсказки в своей книге.
- Музыкант спрятал редкие предметы, такие как ценные карточки покемонов и золотау олимпийскую медаль, чтобы привлечь внимание участников квеста.
- Для безопасного поиска сокровищ организатор расположил их на территории США и подчеркнул, что не требуется копать землю или нарушать частную собственность.
- В сундуках скрываются уникальные вещи, включая редкие карты покемонов, предметы из истории и самоцветы, чтобы увлечь и заинтересовать участников поиска.
Как найти скрытые сокровища
Отмечается, что Джон Коллинз-Блэк спрятал сундуки с сокровищами по всей территории США.
При этом он выпустил книгу "There's Treasure Inside", содержащую подсказки для тех, кто решит найти скрытые сокровища.
Известно, что предпринимателя и музыканта вдохновили на эту идею поиски клада Форреста Фенна. Однако он решил создать более доступное происшествие.
Его целью было, чтобы каждый имел возможность приобщиться к поискам, вне зависимости от места жительства.
Собрав более 2 миллионов часов видеоматериалов и исторических данных, Коллинз-Блэк создал книгу, которая предлагает подробные подсказки к местонахождению сундуков.
Что внутри сундуков с сокровищами
В сундуке музыкант положил редкие и уникальные вещи, среди которых:
редкие карты покемонов;
исторические предметы, принадлежавшие Жаклину Кеннеди Онассис, Пабло Пикассо и Амелии Эрхарт;
96-каратный изумруд и золотая олимпийская медаль Вильмы Рудольф.
Чтобы увеличить азарт у кладоискателей Джон Коллинз-Блэк намеренно положил в один из сундуков более ценные вещи, чем в другие.
Все подсказки в книге, а поиски безопасны: не нужно копать землю или заходить на частную территорию.
Если сокровища останутся неразгаданными, Коллинз-Блэк планирует выпускать дополнительные подсказки или даже создать продолжение книги.
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