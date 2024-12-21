Предприниматель из США спрятал сокровищ на 2 млн долларов для желающих их отыскать
Категория
Мир
Дата публикации

Предприниматель из США спрятал сокровищ на 2 млн долларов для желающих их отыскать

Сокровища Джона Коллинза-Блека
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Источник:  online.ua

Американский предприниматель и музыкант Джон Коллинз-Блэк создал проект по поиску сокровищ, спрятав 5 сундуков с драгоценностями общей стоимостью более 2 млн долларов.

Главные тезисы

  • Джон Коллинз-Блэк создал проект по поиску сундуков с сокровищами общей стоимостью более 2 млн долларов и разместил подробные подсказки в своей книге.
  • Музыкант спрятал редкие предметы, такие как ценные карточки покемонов и золотау олимпийскую медаль, чтобы привлечь внимание участников квеста.
  • Для безопасного поиска сокровищ организатор расположил их на территории США и подчеркнул, что не требуется копать землю или нарушать частную собственность.
  • В сундуках скрываются уникальные вещи, включая редкие карты покемонов, предметы из истории и самоцветы, чтобы увлечь и заинтересовать участников поиска.

Как найти скрытые сокровища

Отмечается, что Джон Коллинз-Блэк спрятал сундуки с сокровищами по всей территории США.

При этом он выпустил книгу "There's Treasure Inside", содержащую подсказки для тех, кто решит найти скрытые сокровища.

Известно, что предпринимателя и музыканта вдохновили на эту идею поиски клада Форреста Фенна. Однако он решил создать более доступное происшествие.

В США мужчина спрятал сокровищ на 2 млн долларов для желающих найти их
Сокровище

Его целью было, чтобы каждый имел возможность приобщиться к поискам, вне зависимости от места жительства.

Я хотел, чтобы сундуки были разложены, чтобы дать людям оптимистичные и авантюрные возможности, — объясняет Джон Коллинз-Блэк.

Собрав более 2 миллионов часов видеоматериалов и исторических данных, Коллинз-Блэк создал книгу, которая предлагает подробные подсказки к местонахождению сундуков.

Что внутри сундуков с сокровищами

В сундуке музыкант положил редкие и уникальные вещи, среди которых:

  • редкие карты покемонов;

  • исторические предметы, принадлежавшие Жаклину Кеннеди Онассис, Пабло Пикассо и Амелии Эрхарт;

  • 96-каратный изумруд и золотая олимпийская медаль Вильмы Рудольф.

Чтобы увеличить азарт у кладоискателей Джон Коллинз-Блэк намеренно положил в один из сундуков более ценные вещи, чем в другие.

Все подсказки в книге, а поиски безопасны: не нужно копать землю или заходить на частную территорию.

Я хочу, чтобы это было сложно, но не опасно, — объясняет организатор квеста.

Если сокровища останутся неразгаданными, Коллинз-Блэк планирует выпускать дополнительные подсказки или даже создать продолжение книги.

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