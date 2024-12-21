Американський підприємець та музикант Джон Коллінз-Блек створив проєкт з пошуку скарбів, заховавши 5 скринь з коштовностями загальною вартістю у понад 2 млн доларів.

Як відшукати сховані скарби

Зазначається, що Джон Коллінз-Блек заховав скрині із скарбами по всій території США.

При цьому він випустив книгу "There's Treasure Inside", яка містить підказки для тих, хто вирішить відшукати приховані скарби.

Відомо, що підприємця та музиканта надихнули на цю ідею пошуки скарбу Форреста Фенна. Однак він вирішив створити більш доступну пригоду.

Скарб

Його метою було, щоб кожен мав можливість долучитися до пошуків, незалежно від місця проживання.

Я хотів, щоб скрині були розкладені, щоб дати людям оптимістичні та авантюрні можливості, — пояснює Джон Коллінз-Блек. Поширити

Зібравши понад 2 мільйони годин відеоматеріалів та історичних даних, Коллінз-Блек створив книгу, яка пропонує детальні підказки до місцезнаходження скринь.

Що всередині скринь зі скарбами

У скрині музикант поклав рідкісні та унікальні речі, серед яких:

рідкісні картки покемонів;

історичні предмети, що належали Жаклін Кеннеді Онассіс, Пабло Пікассо та Амелії Ерхарт;

96-каратний смарагд і золота олімпійська медаль Вільми Рудольф.

Аби збільшити азарт в шукачів скарбів Джон Коллінз-Блек навмисно поклав в одну зі скринь більш цінні речі, ніж в інші.

Усі підказки є в книзі, а пошуки безпечні: не потрібно копати землю чи заходити на приватну територію.

Я хочу, щоб це було складно, але не небезпечно, — пояснює організатор квесту. Поширити

Якщо скарби залишаться нерозгаданими, Коллінз-Блек планує випускати додаткові підказки або навіть створити продовження книги.