Підприємець зі США заховав скарбів на 2 млн доларів для охочих їх відшукати
Категорія
Світ
Дата публікації

Підприємець зі США заховав скарбів на 2 млн доларів для охочих їх відшукати

Скарби Джона Коллінза-Блека
Джерело:  online.ua

Американський підприємець та музикант Джон Коллінз-Блек створив проєкт з пошуку скарбів, заховавши 5 скринь з коштовностями загальною вартістю у понад 2 млн доларів.

Головні тези:

  • Джон Коллінз-Блек заховав скарби на 2 млн доларів у США та випустив книгу з підказками для пошуку.
  • Музикант поклав у скрині рідкісні предмети, серед яких коштовні картки покемонів та золота олімпійська медаль.
  • Для привертання уваги учасників музикант розташував цінні речі по різних скринях, і навмисно додавав більш складні загадки.
  • Якщо скарби залишаться нерозгаданими, організатор планує видавати додаткові підказки або створити продовження квесту.

Як відшукати сховані скарби

Зазначається, що Джон Коллінз-Блек заховав скрині із скарбами по всій території США.

При цьому він випустив книгу "There's Treasure Inside", яка містить підказки для тих, хто вирішить відшукати приховані скарби.

Відомо, що підприємця та музиканта надихнули на цю ідею пошуки скарбу Форреста Фенна. Однак він вирішив створити більш доступну пригоду.

У США чоловік сховав скарбів на 2 млн доларів для охочих відшукати їх
Скарб

Його метою було, щоб кожен мав можливість долучитися до пошуків, незалежно від місця проживання.  

Я хотів, щоб скрині були розкладені, щоб дати людям оптимістичні та авантюрні можливості, — пояснює Джон Коллінз-Блек.

Зібравши понад 2 мільйони годин відеоматеріалів та історичних даних, Коллінз-Блек створив книгу, яка пропонує детальні підказки до місцезнаходження скринь.  

Що всередині скринь зі скарбами

У скрині музикант поклав рідкісні та унікальні речі, серед яких:

  • рідкісні картки покемонів;

  • історичні предмети, що належали Жаклін Кеннеді Онассіс, Пабло Пікассо та Амелії Ерхарт;

  • 96-каратний смарагд і золота олімпійська медаль Вільми Рудольф.

Аби збільшити азарт в шукачів скарбів Джон Коллінз-Блек навмисно поклав в одну зі скринь більш цінні речі, ніж в інші.

Усі підказки є в книзі, а пошуки безпечні: не потрібно копати землю чи заходити на приватну територію.

Я хочу, щоб це було складно, але не небезпечно, — пояснює організатор квесту.

Якщо скарби залишаться нерозгаданими, Коллінз-Блек планує випускати додаткові підказки або навіть створити продовження книги.  

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Полювання століття завершено - легендарні скарби Фенна нарешті знайшли
Полювання століття завершено - легендарні скарби Фенна нарешті знайшли
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Антиквари б'ють на сполох через грабіж скарбів Афганістану під владою талібів
Антиквари б'ють на сполох через грабіж скарбів Афганістану під владою талібів
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У румунському лісі знайшли скарб із тисячами середньовічних монет
У румунському лісі знайшли скарб із тисячами середньовічних монет

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?