Американський підприємець та музикант Джон Коллінз-Блек створив проєкт з пошуку скарбів, заховавши 5 скринь з коштовностями загальною вартістю у понад 2 млн доларів.
Головні тези:
- Джон Коллінз-Блек заховав скарби на 2 млн доларів у США та випустив книгу з підказками для пошуку.
- Музикант поклав у скрині рідкісні предмети, серед яких коштовні картки покемонів та золота олімпійська медаль.
- Для привертання уваги учасників музикант розташував цінні речі по різних скринях, і навмисно додавав більш складні загадки.
- Якщо скарби залишаться нерозгаданими, організатор планує видавати додаткові підказки або створити продовження квесту.
Як відшукати сховані скарби
Зазначається, що Джон Коллінз-Блек заховав скрині із скарбами по всій території США.
При цьому він випустив книгу "There's Treasure Inside", яка містить підказки для тих, хто вирішить відшукати приховані скарби.
Відомо, що підприємця та музиканта надихнули на цю ідею пошуки скарбу Форреста Фенна. Однак він вирішив створити більш доступну пригоду.
Його метою було, щоб кожен мав можливість долучитися до пошуків, незалежно від місця проживання.
Зібравши понад 2 мільйони годин відеоматеріалів та історичних даних, Коллінз-Блек створив книгу, яка пропонує детальні підказки до місцезнаходження скринь.
Що всередині скринь зі скарбами
У скрині музикант поклав рідкісні та унікальні речі, серед яких:
рідкісні картки покемонів;
історичні предмети, що належали Жаклін Кеннеді Онассіс, Пабло Пікассо та Амелії Ерхарт;
96-каратний смарагд і золота олімпійська медаль Вільми Рудольф.
Аби збільшити азарт в шукачів скарбів Джон Коллінз-Блек навмисно поклав в одну зі скринь більш цінні речі, ніж в інші.
Усі підказки є в книзі, а пошуки безпечні: не потрібно копати землю чи заходити на приватну територію.
Якщо скарби залишаться нерозгаданими, Коллінз-Блек планує випускати додаткові підказки або навіть створити продовження книги.
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