Представитель ОАЭ принял участие во встрече советников по нацбезопасности в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

Представитель ОАЭ принял участие во встрече советников по нацбезопасности в Киеве

ОАЭ
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Источник:  DS News

В киевской встрече советников по нацбезопасности 21 марта принял участие представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

В Киеве обсуждали "Формулу мира"

21 марта в Киеве прошла встреча советников по национальной безопасности со всего мира. Главный вопрос обсуждения — "Формула мира" президента Владимира Зеленского

Об этом сообщают источники в МИД Украины.

Эта встреча стала очередным мероприятием в рамках подготовки к проведению Глобального саммита мира в Швейцарии.

Точная дата проведения "Саммита" пока неизвестна, но она должна состояться в течение текущей весны или в начале лета.

Обращает на себя внимание, что в киевской встрече впервые принял участие уважаемый представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Им стал директор Департамента международного сотрудничества в сфере безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Салем Мохаммед Аль-Зааби.

В целом следует отметить, что ОАЭ все больше усиливает свою роль и участие в усилиях по установлению справедливого мира в Украине. Страна участвует в решении важных гуманитарных вопросов. В частности, не раз выступала посредником и гарантом при проведении масштабных обменов пленными.

На сегодняшний день ОАЭ все чаще становится послом глобальных мирных инициатив по всему миру. В частности, Салем Мохаммед Аль-Зааби являлся членом делегации ОАЭ на подписании мирного соглашения между правительством Судана и вооруженными суданскими группами в Джуби в 2020 году.

Встреча советников по нацбезопасности в Киеве: что известно

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что 20 марта в Киеве состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности из стран всего мира, на которой обсуждали "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

Официально о проведении такой встречи в столице не сообщалось, однако посол вспомнила о собрании, комментируя ракетные удары РФ по Киеву в четверг утром.

Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения "формулы мира" Владимира Зеленского? Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, в том числе ребенок.

Бриджит Бринк

Бриджит Бринк

Посол США в Украине

Встречи советников по вопросам нацбезопасности, работающих над воплощением украинской "формулы мира", ранее, по официальным сообщениям, в Украине не проходили, а проходили за пределами государства.

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