Представитель ОАЭ принял участие во встрече советников по нацбезопасности в Киеве

В киевской встрече советников по нацбезопасности 21 марта принял участие представитель Объединенных Арабских Эмиратов.
В Киеве обсуждали "Формулу мира"
21 марта в Киеве прошла встреча советников по национальной безопасности со всего мира. Главный вопрос обсуждения — "Формула мира" президента Владимира Зеленского
Об этом сообщают источники в МИД Украины.
Эта встреча стала очередным мероприятием в рамках подготовки к проведению Глобального саммита мира в Швейцарии.
Точная дата проведения "Саммита" пока неизвестна, но она должна состояться в течение текущей весны или в начале лета.
Обращает на себя внимание, что в киевской встрече впервые принял участие уважаемый представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Им стал директор Департамента международного сотрудничества в сфере безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Салем Мохаммед Аль-Зааби.
В целом следует отметить, что ОАЭ все больше усиливает свою роль и участие в усилиях по установлению справедливого мира в Украине. Страна участвует в решении важных гуманитарных вопросов. В частности, не раз выступала посредником и гарантом при проведении масштабных обменов пленными.
Встреча советников по нацбезопасности в Киеве: что известно
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что 20 марта в Киеве состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности из стран всего мира, на которой обсуждали "формулу мира" президента Владимира Зеленского.
Официально о проведении такой встречи в столице не сообщалось, однако посол вспомнила о собрании, комментируя ракетные удары РФ по Киеву в четверг утром.
Встречи советников по вопросам нацбезопасности, работающих над воплощением украинской "формулы мира", ранее, по официальным сообщениям, в Украине не проходили, а проходили за пределами государства.
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