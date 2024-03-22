Представник ОАЕ взяв участь у зустрічі радників з нацбезпеки у Києві

У Києві обговорювали “Формулу миру”

21 березня в Києві пройшла зустріч радників з питань національної безпеки зі всього світу. Головне питання обговорення — "Формула миру" президента Володимира Зеленського

Про це повідомляють джерела в МЗС України.

Ця зустріч стала черговим заходом в рамках підготовки до проведення Глобального саміту миру в Швейцарії.

Точна дата проведення "Саміту" поки що невідома, але він має відбутися протягом поточної весни або на початку літа.

Звертає на себе увагу те, що в київській зустрічі вперше взяв участь поважний представник Об’єднаних Арабських Еміратів. Ним став директор Департаменту міжнародного співробітництва у сфері безпеки Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ Салем Мохаммед Аль-Заабі.

Загалом, варто відзначити, що ОАЕ дедалі посилює свою роль та участь в зусиллях по встановленню справедливого миру в Україні. Країна бере участь у вирішенні важливих гуманітарних питань. Зокрема, неодноразово виступала посередником і гарантом при проведенні масштабних обмінів полоненими.

На сьогодні ОАЕ дедалі частіше стає амбасадором глобальних мирних ініціатив по всьому світу. Зокрема, Салем Мохаммед Аль-Заабі був членом делегації ОАЕ на підписанні мирної угоди між урядом Судану та озброєними суданськими групами в Джубі у 2020 році. Поширити

Зустріч радників з нацбезпеки у Києві: що відомо

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що 20 березня у Києві відбулась зустріч радників з питань нацбезпеки з країн усього світу, на якій обговорювали "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Офіційно про проведення такої зустрічі у столиці не повідомляли, однак посол згадала про зібрання, коментуючи ракетні удари РФ по Києву у четвер вранці.

Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення "формули миру" Володимира Зеленського? Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина. Бріджит Брінк Посол США в Україні

Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру @ZelenskyyUa?



Гіперзвукова ракета «Кінжал» по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина.



Дякую мужнім захисникам від ППО… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 21, 2024

Зустрічі радників з питань нацбезпеки, які працюють над втіленням української "формули миру", раніше, за офіційними повідомленнями, в Україні не проходили, а відбувались за межами держави.