Представник ОАЕ взяв участь у зустрічі радників з нацбезпеки у Києві

У київській зустрічі радників з нацбезпеки 21 березня взяв участь представник Об’єднаних Арабських Еміратів.
У Києві обговорювали “Формулу миру”
21 березня в Києві пройшла зустріч радників з питань національної безпеки зі всього світу. Головне питання обговорення — "Формула миру" президента Володимира Зеленського
Про це повідомляють джерела в МЗС України.
Ця зустріч стала черговим заходом в рамках підготовки до проведення Глобального саміту миру в Швейцарії.
Точна дата проведення "Саміту" поки що невідома, але він має відбутися протягом поточної весни або на початку літа.
Звертає на себе увагу те, що в київській зустрічі вперше взяв участь поважний представник Об’єднаних Арабських Еміратів. Ним став директор Департаменту міжнародного співробітництва у сфері безпеки Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ Салем Мохаммед Аль-Заабі.
Загалом, варто відзначити, що ОАЕ дедалі посилює свою роль та участь в зусиллях по встановленню справедливого миру в Україні. Країна бере участь у вирішенні важливих гуманітарних питань. Зокрема, неодноразово виступала посередником і гарантом при проведенні масштабних обмінів полоненими.
Зустріч радників з нацбезпеки у Києві: що відомо
Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що 20 березня у Києві відбулась зустріч радників з питань нацбезпеки з країн усього світу, на якій обговорювали "формулу миру" президента Володимира Зеленського.
Офіційно про проведення такої зустрічі у столиці не повідомляли, однак посол згадала про зібрання, коментуючи ракетні удари РФ по Києву у четвер вранці.
Зустрічі радників з питань нацбезпеки, які працюють над втіленням української "формули миру", раніше, за офіційними повідомленнями, в Україні не проходили, а відбувались за межами держави.
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