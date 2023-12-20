Премьер Армении жестко ответил на новые обвинения властей РФ

Армянский лидер Никол Пашинян резко отреагировал на заявления скандальной российской дипломатки Марии Захаровой касательно того, что договоренности от 9 ноября о Карабахе не были выполнены во многом из-за Еревана.
Конфликт между Россией и Арменией снова обостряется
Никол Пашинян публично посоветовал приспешнице Путина взять трехстороннее заявление от 9 ноября и прочитать до 8 пункта включительно, поскольку официальная Москва делает вид, что до сих пор не понимает, кто и какие обязательства не выполнил.
Никол Пашинян в очередной раз решил напомнить команде главы Кремля, что российский миротворческий контингент отправили в Нагорный Карабах для защиты гражданского населения на основании решения Федерального собрания РФ.
Армения также намекнула на выход из ОДКБ
На фоне обострения отношений между официальными Москвой и Ереваном Никол Пашинян впервые публично заговорил о том, что задумывается о выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как уже упоминалось ранее, ключевой причиной конфликта между Ереваном и Москвой стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.
В тот момент российские власти никоим образом не помогли Армении.
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