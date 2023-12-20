Премьер Армении жестко ответил на новые обвинения властей РФ

Армянский лидер Никол Пашинян резко отреагировал на заявления скандальной российской дипломатки Марии Захаровой касательно того, что договоренности от 9 ноября о Карабахе не были выполнены во многом из-за Еревана.

Конфликт между Россией и Арменией снова обостряется

Никол Пашинян публично посоветовал приспешнице Путина взять трехстороннее заявление от 9 ноября и прочитать до 8 пункта включительно, поскольку официальная Москва делает вид, что до сих пор не понимает, кто и какие обязательства не выполнил.

То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на армян Нагорного Карабаха, а российские миротворцы в это время должны оставаться в укрытии? – удивился упрекам Захаровой лидер Армении. Поделиться

Никол Пашинян в очередной раз решил напомнить команде главы Кремля, что российский миротворческий контингент отправили в Нагорный Карабах для защиты гражданского населения на основании решения Федерального собрания РФ.

Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха? – поинтересовался политик. Поделиться

Армения также намекнула на выход из ОДКБ

На фоне обострения отношений между официальными Москвой и Ереваном Никол Пашинян впервые публично заговорил о том, что задумывается о выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Наши партнеры в ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую помощь и поддержку, и при этом членство является непреодолимым препятствием для получения помощи от других сторон, то мы должны принимать решения, руководствуясь своими интересами, – заявил лидер Армении, не скрывая своих упреков российскому диктатору . Поделиться

Как уже упоминалось ранее, ключевой причиной конфликта между Ереваном и Москвой стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.

В тот момент российские власти никоим образом не помогли Армении.