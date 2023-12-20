Прем'єр Вірменії жорстко відповів на нові звинувачення влади РФ

Вірменський лідер Нікол Пашинян різко відреагував на заяви скандальної російської дипломатки Марії Захарової про те, що домовленості від 9 листопада щодо Карабаху не були виконані багато в чому через Єреван.

Конфлікт між Росією та Вірменією знову загострюється

Нікол Пашинян публічно порадив поплічниці Путіна взяти тристоронню заяву від 9 листопада та прочитати аж до 8 пункту включно, оскільки офіційна Москва вдає, що досі не розуміє, хто і які зобов'язання не виконав.

Тобто в тристоронній заяві від 9 листопада написано, що Азербайджан повинен напасти на вірмен Нагірного Карабаху, а російські миротворці в цей час повинні залишатися в укритті? – здивувався закидам Захарової лідер Вірменії. Поширити

Нікол Пашинян вкотре вирішив нагадати команді очільника Кремля, що російський миротворчий контингент відправили в Нагірний Карабах для захисту цивільного населення на підставі рішення Федеральних зборів РФ.

Де зараз цивільне населення Нагірного Карабаху? – поцікавився політик. Поширити

Вірменія також натякнула на вихід з ОДКБ

На тлі загострення відносин між офіційними Москвою та Єреваном Нікол Пашинян вперше публічно заговорив про те, що наразі замислюється про вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Наші партнери в ОДКБ теж мають нас зрозуміти. Якщо ми, будучи членами ОДКБ, не можемо отримати необхідну допомогу і підтримку, і при цьому членство є нездоланною перешкодою для отримання допомоги від інших сторін, то ми маємо ухвалювати рішення, керуючись своїми інтересами, – заявив лідер Вірменії, не приховуючи своїх докорів російському диктатору. Поширити

Як уже згадувалося раніше, ключовою причиною конфлікту між Єреваном та Москвою стала блискавична операція Азербайджану з метою повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.

У той момент російська влада жодним чином не допомогла Вірменії.