Прем'єр Вірменії жорстко відповів на нові звинувачення влади РФ

Вірменський лідер Нікол Пашинян різко відреагував на заяви скандальної російської дипломатки Марії Захарової про те, що домовленості від 9 листопада щодо Карабаху не були виконані багато в чому через Єреван.
Конфлікт між Росією та Вірменією знову загострюється
Нікол Пашинян публічно порадив поплічниці Путіна взяти тристоронню заяву від 9 листопада та прочитати аж до 8 пункту включно, оскільки офіційна Москва вдає, що досі не розуміє, хто і які зобов'язання не виконав.
Нікол Пашинян вкотре вирішив нагадати команді очільника Кремля, що російський миротворчий контингент відправили в Нагірний Карабах для захисту цивільного населення на підставі рішення Федеральних зборів РФ.
Вірменія також натякнула на вихід з ОДКБ
На тлі загострення відносин між офіційними Москвою та Єреваном Нікол Пашинян вперше публічно заговорив про те, що наразі замислюється про вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Як уже згадувалося раніше, ключовою причиною конфлікту між Єреваном та Москвою стала блискавична операція Азербайджану з метою повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.
У той момент російська влада жодним чином не допомогла Вірменії.
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