Премьер Эстонии Кайя Каллас выразила желание стать генсеком НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО. Йенс Столтенберг уйдет в отставку в следующем году.

Каллас открыта к должности генсека НАТО

Во время оборонного саммита POLITICO в Вашингтоне, Каллас спросили, хочет ли она, что бы ее рассматривали на пост генсека НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку. Она ответила "да".

POLITICO пишет, что ответ Каллас и ее визит в Вашингтон состоялись в тот момент, когда среди лидеров балтийских и восточноевропейских стран, таких как Эстония, растет обеспокоенность тем, что поддержка США военных усилий Украины все больше колеблется.

В то же время, роль НАТО как ключевой силы в поддержке Украины растет, поскольку Альянс хочет показать силу и единство перед лицом новых угроз, таких как Китай, искусственный интеллект и другие вызовы.

Что сказала Каллас о войне в Украине

Во время своего выступления Каллас была настроена положительно по поводу того, что Украина в конце концов сможет отразить вторжение России.

Я полностью понимаю и считаю, что можно победить. И Украина может выиграть эту войну, – сказала Каллас. Поделиться

В то же время, в Европе и США растет обеспокоенность, что Украина и Россия приближаются к тупику на поле боя. Каллас отвергла эту мысль, заявив, что изображать условия на поле боя в таком свете служит интересам России.