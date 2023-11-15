Прем'єрка Естонії Кая Каллас висловила бажання стати генсеком НАТО
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Прем'єрка Естонії Кая Каллас висловила бажання стати генсеком НАТО

Кая Каллас
Джерело:  Politico

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена ​​в посаді генерального секретаря НАТО. Єнс Столтенберг піде у відставку наступного року.

Каллас відкрита до посади генсека НАТО

Під час оборонного саміту POLITICO у Вашингтоні, Каллас запитали, чи хоче вона, щоб її розглядали на посаду генсека НАТО, коли Єнс Столтенберг піде у відставку. Вона відповіла «так».

POLITICO пише, що відповідь Каллас і її візит до Вашингтона відбулися в той момент, коли серед лідерів балтійських і східноєвропейських країн, таких як Естонія, зростає занепокоєння, що підтримка США військових зусиль України дедалі більше коливається.

Водночас роль НАТО як ключової сили в підтримці України зростає, оскільки Альянс хоче показати силу та єдність перед обличчям нових загроз, таких як Китай, штучний інтелект та інші виклики.

Що сказала Каллас про війну в Україні

Під час свого виступу Каллас була налаштована позитивно щодо того, що Україна зрештою зможе відбити вторгнення Росії.

Я повністю розумію і вважаю, що можна перемогти. І Україна може виграти цю війну, — сказала Каллас.

Водночас у Європі та США зростає занепокоєння, що Україна та Росія наближаються до глухого кута на полі бою. Каллас відкинула цю думку, заявивши, що змальовувати умови на полі бою в такому світлі служить інтересам Росії.

Це їм на користь. Давайте не потрапимо в цю пастку, — сказала Каллас.

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