Премьер Польши Моравецкий подал в отставку

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий официально подал заявление об отставке. Это произошло во время инаугурационного заседания Сейма 10-го созыва.

Что известно об отставке Моравецкого

Что важно понимать, согласно конституции Польши, глава правительства должен подать заявление об отставке на первом заседании Сейма новой каденции.

Моравецкий, намеревающийся собрать как можно больше голосов, чтобы снова возглавить правительство, призвал всех присоединиться к коалиции.

Минуту назад мы все приняли торжественную присягу перед народом в защиту суверенитета, и пусть эти слова будут для нас указателем, особенно в будущем, поскольку мы, безусловно, хорошо осознаем, какие большие вызовы принесет нам это время, – заявил он. Поделиться

Кроме того, стало известно, что после завершения официальных церемоний в парламенте президент Польши Анджей Дуда поручит Матеушу Моравецкому миссию формирования правительства.

Кто может стать новым премьером Польши

Как уже упоминалось ранее, новый премьер в течение двух недель после назначения должен представить Сейму программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия.

Сейм принимает вотум доверия абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного законом количества депутатов.

Несмотря на то, что политическая сила "Право и справедливость", которую представляет Моравецкий, имеет самое большое представительство в Сейме, ей все же не удалось получить достаточное количество голосов, чтобы гарантировать себе большинство.

С большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство, это право перейдет к оппозиции, которая уже подготовила коалиционное соглашение. Поделиться

Стоит обратить внимание, что большинство поляков считают именно Дональда Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.