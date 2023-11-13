Прем’єр Польщі Моравецький подав у відставку

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький офіційно подав свою заяву про відставку. Це відбулося під час інавгураційного засідання Сейму 10-го скликання.

Що відомо про відставку Моравецького

Що важливо розуміти, відповідно до конституції Польщі, очільник уряду повинен подати заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції.

Моравецький, який має намір зібрати якомога більше голосів, щоб знову очолити уряд, закликав всіх приєднатися до коаліції.

Хвилину тому ми всі склали урочисту присягу перед народом на захист суверенітету, і нехай ці слова будуть для нас дороговказом, особливо в майбутньому, оскільки ми, безумовно, добре усвідомлюємо, які великі виклики принесе нам цей час, – заявив він. Поширити

Окрім того, також стало відомо, що після завершення офіційних церемоній в парламенті президент Польщі Анджей Дуда доручить Матеушу Моравецькому місію формування уряду.

Хто може стати новим прем’єром Польщі

Як уже згадувалося раніше, новий прем’єр протягом двох тижнів після призначення повинен представити Сейму програму дій уряду разом з пропозицією про вотум довіри.

Сейм приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини від встановленої законом кількості депутатів.

Попри те, що політична сила "Право і справедливість", яку представляє Моравецький, і має найбільше представництво в Сеймі, їй все-таки не вдалося отримати достатню кількість голосів, щоб гарантувати собі більшість.

З великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції, яка вже підготувала коаліційну угоду. Поширити

Варто звернути увагу на те, що більшість поляків вважають саме Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.