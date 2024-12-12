Премия "Книга года BBC 2024" назвала победителей — кто это

Книга года BBC объявила победителей юбилейной 20 премии на церемонии в Киеве.

Премия "Книга года BBC 2024" назвала победителей

Книгой года стал сборник короткой прозы "Мои женщины" Юлии Илюхи издательства "Белка".

Это краткие и эмоционально напряженные истории женщин об их опыте жизни во время войны, — пишет о книге-победительнице ВВС Украина. Поделиться

"Мои женщины" также иллюстрированы работами художниц, которые они создали во время полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Юлии Илюсе 42 года. В 2018 году она стала лауреаткой Международной украинско-немецкой литературной премии Олеся Гончара.

В 2016 году Юлия выпустила первую книгу — сборник прозы "Неболовы. Научи меня мечтать", которая вошла в длинный список "Книги года ВВС-2016".

В номинации "Эсеистика" победил Юрий Рокецкий с биографическим романом "Все четко!" Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины" издательства "Наш Формат".

Юрий Рокецкий является музыкантом и новым фронтменом группы "Мертвый петух".

Победителем в номинации Детская книга года стал сборник сказок Граси Олейко "И никакие это не выдумки" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Грася — украинский иллюстратор, который рисует для британских и украинских издательств. Ее книга-картинка "Платье для Маруси" вошла в краткий список "Книги года BBC 2022".

"И никакие это не выдумки" — сборник сказочных историй, которые писательница создала для своей маленькой дочери. Поделиться

В этом году жюри выбирало финалистов среди 40 изданий.

Победитель в каждой номинации получает 1000 британских фунтов в гривневом эквиваленте.

В жюри конкурса Книга года ВВС входит литературовед Вера Агеева, писательница Светлана Пиркало, политтехнолог Виталий Чепинога, профессор Кнасского университета Виталий Чернецкий и главная редактор ВВС Украина Марта Шокало.

В 2023 году Книгой года ВВС объявили "Драбину" Евгении Кузнецовой, Детской книгой года "Анна Ярославна: киевская княжна — королева Франции" Ивана Малковича, а книга Ростислав Семков "Приключения украинской литературы" стала лучшей в Эсеистике. Поделиться

В Украине объявлен краткий список Книги года BBC

В список вошло 15 книг. Их выбирали среди 40 изданий, вошедших в длинные списки премии. Победители литературной премии будут объявлены 12 декабря.

Краткий список премии Книга года BBC-2024:

Павел Паштет Белянский. Биться нельзя отступить.

Наталья ДОЛЯК. Как ее не любить. — Киев: Темпора, 2024

Юлия Иллюха. Мои женщины/My women. — Киев: Белка, 2024

Степан Процюк. Господин. Роман о Евгении Чикаленко. — Брустуры: Дискурсус, 2024

Галина Тарасенко. Бывшим не читать, или как хитрая Галя перестала волноваться и полюбила себя. — Киев: ИД "Орландо", 2024

Краткий список премии Детская Книга года BBC-2024:

Анна Багряна. Часы Ариадны. — Тернополь: Богдан, 2023

Анна Булгакова. Козы из носа и другие ископаемые во мне. — Харьков: Утро, 2024

Марина Макущенко. Тайная жизнь дивосверей Марии Примаченко. — Львов: Издательство Старого Льва, 2024

Грася Олейко. И никакие это не выдумки! — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Ростислав Попский. Звезда ищет море.

Краткий список премии Книга года ВВС-Эсеистика-2024: