Премия "Книга года BBC 2024" назвала победителей — кто это
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Премия "Книга года BBC 2024" назвала победителей — кто это

Книга
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Источник:  BBC

Книга года BBC объявила победителей юбилейной 20 премии на церемонии в Киеве.

Главные тезисы

  • Премия “Книга года BBC 2024” объявила победителей на церемонии в Киеве и назвала Юлию Илюху книгой года за сборник “Мои женщины”.
  • Юрий Рокецкий стал победителем в номинации “Эсеистика” за биографический роман “Все четко!”, а Грася Олейко выиграла в категории “Детская книга года” со сказочным сборником “И никакие это не выдумки”.

Премия "Книга года BBC 2024" назвала победителей

Книгой года стал сборник короткой прозы "Мои женщины" Юлии Илюхи издательства "Белка".

Это краткие и эмоционально напряженные истории женщин об их опыте жизни во время войны, — пишет о книге-победительнице ВВС Украина.

"Мои женщины" также иллюстрированы работами художниц, которые они создали во время полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Юлии Илюсе 42 года. В 2018 году она стала лауреаткой Международной украинско-немецкой литературной премии Олеся Гончара.

В 2016 году Юлия выпустила первую книгу — сборник прозы "Неболовы. Научи меня мечтать", которая вошла в длинный список "Книги года ВВС-2016".

В номинации "Эсеистика" победил Юрий Рокецкий с биографическим романом "Все четко!" Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины" издательства "Наш Формат".

Юрий Рокецкий является музыкантом и новым фронтменом группы "Мертвый петух".

Победителем в номинации Детская книга года стал сборник сказок Граси Олейко "И никакие это не выдумки" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Грася — украинский иллюстратор, который рисует для британских и украинских издательств. Ее книга-картинка "Платье для Маруси" вошла в краткий список "Книги года BBC 2022".

"И никакие это не выдумки" — сборник сказочных историй, которые писательница создала для своей маленькой дочери.

В этом году жюри выбирало финалистов среди 40 изданий.

Победитель в каждой номинации получает 1000 британских фунтов в гривневом эквиваленте.

В жюри конкурса Книга года ВВС входит литературовед Вера Агеева, писательница Светлана Пиркало, политтехнолог Виталий Чепинога, профессор Кнасского университета Виталий Чернецкий и главная редактор ВВС Украина Марта Шокало.

В 2023 году Книгой года ВВС объявили "Драбину" Евгении Кузнецовой, Детской книгой года "Анна Ярославна: киевская княжна — королева Франции" Ивана Малковича, а книга Ростислав Семков "Приключения украинской литературы" стала лучшей в Эсеистике.

В Украине объявлен краткий список Книги года BBC

В список вошло 15 книг. Их выбирали среди 40 изданий, вошедших в длинные списки премии. Победители литературной премии будут объявлены 12 декабря.

Краткий список премии Книга года BBC-2024:

  • Павел Паштет Белянский. Биться нельзя отступить.

  • Наталья ДОЛЯК. Как ее не любить. — Киев: Темпора, 2024

  • Юлия Иллюха. Мои женщины/My women. — Киев: Белка, 2024

  • Степан Процюк. Господин. Роман о Евгении Чикаленко. — Брустуры: Дискурсус, 2024

  • Галина Тарасенко. Бывшим не читать, или как хитрая Галя перестала волноваться и полюбила себя. — Киев: ИД "Орландо", 2024

Краткий список премии Детская Книга года BBC-2024:

  • Анна Багряна. Часы Ариадны. — Тернополь: Богдан, 2023

  • Анна Булгакова. Козы из носа и другие ископаемые во мне. — Харьков: Утро, 2024

  • Марина Макущенко. Тайная жизнь дивосверей Марии Примаченко. — Львов: Издательство Старого Льва, 2024

  • Грася Олейко. И никакие это не выдумки! — Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

  • Ростислав Попский. Звезда ищет море.

Краткий список премии Книга года ВВС-Эсеистика-2024:

  • Как сохранить в себе человека во время и после войны.

  • Мирослав Лаюк. Бахмут. — Киев: Украинер, 2023

  • Андрей Любка. Война с тыльной стороны. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2024

  • Максим Розенфельд. Фасады. Харьков. — Харьков: АССА, 2024

  • Юрий Рокецкий. "Все четко!" Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины". — Киев: Наш Формат, 2024

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