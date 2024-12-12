Премія "Книга року BBC 2024" назвала переможців — хто це

Книга року BBC оголосила переможців ювілейної 20-ї премії на церемонії у Києві.

Премія "Книга року BBC 2024" назвала переможців

Книгою року стала збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи видавництва "Білка".

Це короткі та емоційно напружені історії жінок про їхній досвід життя в часі війни, — пише про книжку-переможницю ВВС Україна. Поширити

"Мої жінки" також ілюстрована роботами художниць, які вони створили під час повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Юлії Ілюсі 42 роки. У 2018 вона стала лавреаткою Міжнародної українсько-німецької літературної премії Олеся Гончара.

У 2016 році Юлія випустила першу книжку — збірку прози "Неболови. Навчи мене мріяти", яка увійшла до довгого списку "Книги року ВВС-2016".

У номінації “Есеїстика” переміг Юрій Рокецький з біографічним романом "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни" видавництва "Наш Формат".

Юрій Рокецький є музикантом й новим фронтменом гурту "Мертвий півень". Біографія соліста "Братів Гадюкіних" Сергія Кузьмінського — його літературний дебют.

Переможцем у номінації Дитяча книга року стала збірка казок Грасі Олійко "І ніякі це не вигадки" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Грася — українська ілюстраторка, яка малює для британських та українських видавництв. Її книжка–картинка "Сукня для Марусі" увійшла до короткого списку "Книги року BBC 2022".

"І ніякі це не вигадки" — збірка казкових історій, які письменниця створила для своєї маленької дочки. Поширити

Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань.

Переможець у кожній номінації отримує 1 000 британських фунтів у гривневому еквіваленті.

До журі конкурсу Книга року ВВС входить літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, політтехнолог Віталій Чепинога, професор Кнасаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка ВВС Україна Марта Шокало.

У 2023 році Книгою року ВВС оголосили "Драбину" Євгенії Кузнєцової, Дитячою книгою року "Анна Ярославна: київська князівна — королева Франції" Івана Малковича, а книжка Ростислав Семків "Пригоди української літератури" стала найкращою в Есеїстиці. Поширити

В Україні оголошено короткий список Книги року BBC

До переліку увійшло 15 книжок. Їх обирали серед 40 видань, які увійшли до довгих списків премії. Переможців літературної премії оголосять 12 грудня.

Короткий список премії Книга року BBC-2024:

Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. — Харків: Віват, 2024

Наталка Доляк. Як її не любити. — Київ: Темпора, 2024

Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. — Київ: Білка, 2024

Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. — Брустури: Дискурсус, 2024

Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. — Київ: ВД "Орландо", 2024

Короткий список премії Дитяча Книга року BBC-2024:

Анна Багряна. Годинник Аріадни. — Тернопіль: Богдан, 2023

Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. — Харків: Ранок, 2024

Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! — Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Ростислав Попський. Зірка шукає море. — Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Короткий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024: