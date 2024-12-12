Премія "Книга року BBC 2024" назвала переможців — хто це

Книга року BBC оголосила переможців ювілейної 20-ї премії на церемонії у Києві.
Головні тези:
- У 2024 році премія Книга року BBC визначила переможців у різних категоріях, серед яких були Юлія Ілюха, Юрій Рокецький та Грасі Олійко.
- Книгою року стала збірка короткої прози “Мої жінки” Юлії Ілюхи, яка привернула увагу своїми емоційно напруженими історіями жінок в часи війни.
- Юрій Рокецький отримав перемогу у номінації Есеїстика за біографічний роман “Всьо чотко!”, серед дітей переможець була Грася Олійко з казковою збіркою “І ніякі це не вигадки”.
Премія "Книга року BBC 2024" назвала переможців
Книгою року стала збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи видавництва "Білка".
"Мої жінки" також ілюстрована роботами художниць, які вони створили під час повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Юлії Ілюсі 42 роки. У 2018 вона стала лавреаткою Міжнародної українсько-німецької літературної премії Олеся Гончара.
У 2016 році Юлія випустила першу книжку — збірку прози "Неболови. Навчи мене мріяти", яка увійшла до довгого списку "Книги року ВВС-2016".
У номінації “Есеїстика” переміг Юрій Рокецький з біографічним романом "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни" видавництва "Наш Формат".
Юрій Рокецький є музикантом й новим фронтменом гурту "Мертвий півень". Біографія соліста "Братів Гадюкіних" Сергія Кузьмінського — його літературний дебют.
Переможцем у номінації Дитяча книга року стала збірка казок Грасі Олійко "І ніякі це не вигадки" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
Грася — українська ілюстраторка, яка малює для британських та українських видавництв. Її книжка–картинка "Сукня для Марусі" увійшла до короткого списку "Книги року BBC 2022".
Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань.
Переможець у кожній номінації отримує 1 000 британських фунтів у гривневому еквіваленті.
До журі конкурсу Книга року ВВС входить літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, політтехнолог Віталій Чепинога, професор Кнасаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка ВВС Україна Марта Шокало.
В Україні оголошено короткий список Книги року BBC
До переліку увійшло 15 книжок. Їх обирали серед 40 видань, які увійшли до довгих списків премії. Переможців літературної премії оголосять 12 грудня.
Короткий список премії Книга року BBC-2024:
Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. — Харків: Віват, 2024
Наталка Доляк. Як її не любити. — Київ: Темпора, 2024
Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. — Київ: Білка, 2024
Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. — Брустури: Дискурсус, 2024
Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. — Київ: ВД "Орландо", 2024
Короткий список премії Дитяча Книга року BBC-2024:
Анна Багряна. Годинник Аріадни. — Тернопіль: Богдан, 2023
Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. — Харків: Ранок, 2024
Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! — Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
Ростислав Попський. Зірка шукає море. — Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
Короткий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024:
Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. — Київ: Лабораторія, 2024
Мирослав Лаюк. Бахмут. — Київ: Українер, 2023
Андрій Любка. Війна з тильного боку. — Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
Максим Розенфельд. Фасади. Харків. — Харків: АССА, 2024
Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". — Київ: Наш Формат, 2024
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