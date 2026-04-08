Прибыли России от продажи нефти достигли максимума с июня 2022 года
Источник:  Bloomberg

Цены на нефть резко выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что позволило России нарастить доходы, несмотря на украинские удары дронов по экспортной инфраструктуре РФ.

Главные тезисы

  • Прибыль России от продажи нефти достигла максимума с июня 2022 года на фоне роста цен на мировом рынке под влиянием конфликта на Ближнем Востоке.
  • Украинские удары дронов по экспортной инфраструктуре РФ не помешали стране наращивать доходы от экспорта нефти, достигая рекордных показателей.

Россия получает максимальную прибыль от продажи нефти

Россия зарабатывает на экспорте нефти больше, чем когда-либо с начала войны в Украине. Этому способствовали стремительный рост и увеличение объема поставок. Общая стоимость экспорта достигла максимума с июня 2022 года.

За последние четыре недели до 5 апреля экспорт приносил в среднем 2,02 млрд долл. в неделю. Это стало самым высоким показателем с июня 2022 года.

Цены на российскую нефть марки Urals выросли на пятую неделю подряд. Они достигли 116 долл. за баррель, что стало самым высоким уровнем за последние 13 лет.

Мировые цены на нефть подскочили к многолетним максимумам из-за войны на Ближнем Востоке. Фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива заблокировало поставку более 12 млн баррелей нефти в сутки из региона Персидского залива. Это подкрепило спрос на российскую нефть.

Однако в полной мере воспользоваться высокими ценами Кремлю мешают удары украинских дронов по экспортным портам на побережьях Балтийского и Черного морей. В частности, поставки нефти из порта Усть-Луга уже больше недели после атак заблокированы.

В то же время короткое перемирие в конфликте с Ираном, объявленное 7 апреля, повлекло за собой падение цен на нефть. Если договоренности сохранятся и поставки через Ормузский пролив возобновятся, то доходы Москвы могут сократиться.

По данным отслеживания судов, за неделю до 5 апреля Россия скачала 20,88 млн баррелей нефти на 28 танкерах. Этот значительный рост по сравнению с 16,62 млн баррелей на 22 судах предыдущей недели. В среднем поставки составили до 2,98 млн баррелей в сутки.

