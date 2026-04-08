Прибутки Росії від продажу нафти досягли максимуму від червня 2022 року

Ціни на нафту різко зросли на тлі конфлікту на Близькому Сході, що дозволило Росії наростити доходи, попри українські удари дронів по експортній інфраструктурі РФ.

Росія заробляє на експорті нафти більше, ніж будь-коли з початку війни в Україні. Цьому сприяли стрімке зростання цін і збільшення обсягу поставок. Загальна вартість експорту досягла максимуму з червня 2022 року.

За останні чотири тижні до 5 квітня експорт приносив у середньому 2,02 млрд дол на тиждень. Це стало найвищим показником з червня 2022 року.

Ціни на російську нафту марки Urals зросли п’ятий тиждень поспіль. Вони досягли 116 дол за барель, що стало найвищим рівнем за останні 13 років.

Світові ціни на нафту підскочили до багаторічних максимумів через війну на Близькому Сході. Фактичне закриття Іраном Ормузької протоки заблокувало постачання понад 12 млн барелів нафти на добу з регіону Перської затоки. Це підкріпило попит на російську нафту.

Проте повною мірою скористатися високими цінами Кремлю заважають удари українських дронів по експортних портах на узбережжях Балтійського та Чорного морів. Зокрема, поставки нафти з порту Усть-Луга вже понад тиждень після атак заблоковані.

Водночас коротке перемир’я у конфлікті з Іраном, оголошене 7 квітня, спричинило падіння цін на нафту. Якщо домовленості збережуться і постачання через Ормузьку протоку відновляться, то доходи Москви можуть скоротитися.

За даними відстеження суден, за тиждень до 5 квітня Росія завантажила 20,88 млн барелів нафти на 28 танкерах. Цей значне зростанням порівняно з 16,62 млн барелів на 22 суднах попереднього тижня. В середньому поставки склали до 2,98 млн барелів на добу.