Приспешница Сальдо. СБУ задержала руководительницу "канцелярии" оккупационного универа в Херсоне

После оккупации Херсона армией РФ предательница согласилась возглавить отдел документооборота в захваченном местном университете. Подозреваемая коллаборантка задержана СБУ.

Подчиненная Сальдо задержана за антиукраинскую пропаганду

СБУ арестовала главу "канцелярии" одного из херсонских университетов, которая вводила там образовательные стандарты РФ. Женщина следовала указаниям гауляйтера Владимира Сальдо.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

После оккупации города подозреваемая поддержала российских захватчиков и согласилась возглавить отдел документооборота ("канцелярию") в захваченном на то время местном университете.

Херсонские издания сообщают, что это, вероятно, Наталья Титова.

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На этой должности злоумышленница выполняла указания гауляйтера Сальдо о введении российских "стандартов" образования в оккупированной части на юге региона, – говорится в сообщении. Поделиться

Для этого коллаборантка занималась "переформатированием" документооборота в захваченном вузе согласно требованиям минобразования РФ.

Впоследствии фигурантка получила российский паспорт и "голосовала за присоединение" Херсона к составу страны-агрессора. Также она была активной участницей пропагандистских мероприятий местной оккупационной администрации, где призвала херсонцев поддержать захватчиков в войне против Украины, – рассказали в СБУ. Поделиться

Помимо этого, злоумышленница массово распространяла кремлевские нарративы на своей странице в запрещенных "Одноклассниках". Там она героизировала боевиков оккупационных группировок РФ и оправдывала временный захват Крыма.

После освобождения Херсона поклонница рашизма осталась в городе и продолжила периодически "разгонять" вражескую интернет-пропаганду. Сотрудники СБУ задержали ее.

Пока херсонке сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание приспешников Сальдо

Правоохранители сообщили о подозрении так называемой "заместительницы" Сальдо. Ею оказалась жительница Донецкой области.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Владимира Сальдо.

Также на освобожденной части Херсонской области была задержана коллаборантка, которая выполняла указания гауляйтера Владимира Сальдо и работала "бухгалтером" в госпитале для оккупантов. Кроме того, задержан и адвокат оккупантов, который "переписывал" имущество морпорта Херсона на баланс так называемой "администрации" гауляйтера.