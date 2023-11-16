Посіпака Сальдо. СБУ затримала керівницю "канцелярії" окупаційного універу в Херсоні

Після окупації Херсона армією РФ зрадниця погодилась очолити відділ документообігу у захопленому місцевому університеті. Наразі підозрювана колаборантка затримана СБУ.

Підлегла Сальдо затримана за антиукраїнську пропаганду

СБУ заарештувала очільницю "канцелярії" одного із херсонських університетів, яка запроваджувала там освітні стандарти РФ. Жінка виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо.

Про це повідомляє СБУ у Facebook.

Після окупації міста підозрювана підтримала російських загарбників та погодилась очолити відділ документообігу ("канцелярію") у захопленому на той час місцевому університеті.

Херсонські видання повідомляють, що це, ймовірно, Наталія Титова.

t.me/mostks

На цій "посаді" зловмисниця виконувала вказівки гауляйтера Сальдо щодо запровадження російських "стандартів" освіти в окупованій частині на півдні регіону, – йдеться в повідомленні. Поширити

Для цього херсонка займалась "переформатуванням" документообігу в захопленому виші згідно з вимогами міносвіти РФ.

Згодом фігурантка отримала російський паспорт та "голосувала за приєднання" Херсонщини до складу країни-агресора. Також вона була активною учасницею пропагандистських заходів місцевої окупаційної адміністрації, де закликала херсонців підтримати загарбників у війні проти України, – розповіли в СБУ. Поширити

Крім цього, зловмисниця масово поширювала кремлівські наративи на власній сторінці в заборонених "Однокласниках". Там вона героїзувала бойовиків окупаційних угруповань РФ та виправдовувала тимчасове захоплення Криму.

Після звільнення Херсона прихильниця рашизму залишилась у місті та продовжила періодично "розганяти" ворожу інтернет-пропаганду. Співробітники СБУ затримали її.

Наразі їй повідомлено про підозру. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисниці загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримання поплічників Сальдо

Правоохоронці повідомили про підозру так званій "заступниці" Сальдо. Нею виявилась мешканка Донецької області.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс", яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Володимира Сальдо.

Також на звільненій частині Херсонської області затримали колаборантку, яка виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо та працювала "бухгалтером" у шпиталі для окупантів. Крім того, затримано й адвоката окупантів, який "переписував" майно морпорту Херсона на баланс так званої "адміністрації" гауляйтера.