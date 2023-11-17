Проект "warнякание". Антон Слепаков и Андрей Соколов выпустили альбом — где послушать

Альбом «warнякання» – совместный проект музыкантов Антона Слепакова и Андрея Соколова (walakos). Он содержит 23 композиции, которые создавались как реакция на полномасштабное вторжение России в Украину.
Где послушать альбом warнякання
Тексты Антона Слепакова, легшие на электронный аккомпанемент Андрея Соколова, являются реакцией на российское вторжение.
Альбом можно послушать на разных стриминговых платформах по ссылке.
Все 23 трека были записаны и перестроены в Днепре, где музыканты впервые встретились и начали вместе работать.
Он добавляет, что каждый трек «warнякання» – маленькая документальная «короткометражка».
Андрей Соколов говорит, что «warнякання» должно стать чисто документальным и терапевтическим проектом:
Напомним, что проект warнякания образовался в марте 2022 года. Каждый трек касается определенных аспектов войны: привыкание к сиренам, расстрел гражданских русских военных, Ирпень, ПТСР и т.д.
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