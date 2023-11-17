Проект "warнякание". Антон Слепаков и Андрей Соколов выпустили альбом — где послушать

Альбом «warнякання» – совместный проект музыкантов Антона Слепакова и Андрея Соколова (walakos). Он содержит 23 композиции, которые создавались как реакция на полномасштабное вторжение России в Украину.

Где послушать альбом warнякання

Тексты Антона Слепакова, легшие на электронный аккомпанемент Андрея Соколова, являются реакцией на российское вторжение.

Альбом можно послушать на разных стриминговых платформах по ссылке.

Все 23 трека были записаны и перестроены в Днепре, где музыканты впервые встретились и начали вместе работать.

Несмотря на зашкаливающую концентрацию текста в каждом треке, в целом "warнякання" – это особый вид немоты. Ибо ни одно слово не в состоянии описать наше состояние и ощущение в феврале 2022 года. Фиксировать все, потому что потом будет довольно трудно воспроизвести те ощущения и весь ход событий. Потому что за эти полтора года мы прожили несколько жизней, – рассказывает Антон Слепаков. Поделиться

Он добавляет, что каждый трек «warнякання» – маленькая документальная «короткометражка».

Андрей Соколов говорит, что «warнякання» должно стать чисто документальным и терапевтическим проектом:

Неопределенность первых недель широкомасштабного вторжения побудила искать точки опоры… и мы нашли их в том, что делали и делаем лучше. В уже знакомом нам мобильном продакшном формате мы фиксировали эмоции, состояния, ситуации, состояние общества, боль и надежду в небольших треках. Поделиться

Напомним, что проект warнякания образовался в марте 2022 года. Каждый трек касается определенных аспектов войны: привыкание к сиренам, расстрел гражданских русских военных, Ирпень, ПТСР и т.д.