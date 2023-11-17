Проєкт "warнякання". Антон Слєпаков та Андрій Соколов випустили альбом — де послухати

Альбом «warнякання» — спільний проєкт музикантів Антона Слєпакова та Андрія Соколова (walakos). Він містить 23 композиції, які створювалися як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Де послухати альбом warнякання
Тексти Антона Слєпакова, які лягли на електронний акомпанемент Андрія Соколова, є реакцією на російське вторгнення.
Альбом можна послухати на різних стримінгових платформах за посиланням.
Всі 23 треки були записані та перезведені у Дніпрі, де музиканти вперше зустрілись і почали разом працювати.
Він додає, що кожен трек «warнякання» — маленька документальна «короткометражка».
Андрій Соколов каже, що «warнякання» мало стати суто документальним і терапевтичним проєктом:
Нагадаємо, що проєкт warнякання утворився березні 2022 року. Кожен трек стосується певних аспектів війни: звикання до сирен, розстріл цивільних російськими військовими, Ірпінь, ПТСР, тощо.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-