Проєкт "warнякання". Антон Слєпаков та Андрій Соколов випустили альбом — де послухати
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Проєкт "warнякання". Антон Слєпаков та Андрій Соколов випустили альбом — де послухати

warнякання
Джерело:  Слух

Альбом «warнякання» — спільний проєкт музикантів Антона Слєпакова та Андрія Соколова (walakos). Він містить 23 композиції, які створювалися як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Де послухати альбом warнякання

Тексти Антона Слєпакова, які лягли на електронний акомпанемент Андрія Соколова, є реакцією на російське вторгнення.

Альбом можна послухати на різних стримінгових платформах за посиланням.

Всі 23 треки були записані та перезведені у Дніпрі, де музиканти вперше зустрілись і почали разом працювати.

Незважаючи на зашкалюючу концентрацію тексту в кожному треці, в цілому “warнякання” — це особливий вид німоти. Бо жодне слово не в змозі описати наш стан та відчуття у лютому 2022 року. Фіксувати все, бо потім буде доволі важко відтворити саме ті відчуття і весь перебіг подій. Бо за ці півтора роки ми прожили декілька життів, — розповідає Антон Слєпаков.

Він додає, що кожен трек «warнякання» — маленька документальна «короткометражка».

Андрій Соколов каже, що «warнякання» мало стати суто документальним і терапевтичним проєктом:

Невизначеність перших тижнів широкомасштабного вторгнення спонукала шукати точки опори… і ми віднайшли їх у тому, що робили і робимо найкраще. У вже знайомому нам мобільному форматі продакшну ми фіксували емоції, стани, ситуації, стан суспільства, біль та надію у невеличких треках.

Нагадаємо, що проєкт warнякання утворився березні 2022 року. Кожен трек стосується певних аспектів війни: звикання до сирен, розстріл цивільних російськими військовими, Ірпінь, ПТСР, тощо.

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