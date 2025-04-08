Как поддержать ребенка. Полезные советы для родителей от психолога Светланы Ройз
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как поддержать ребенка. Полезные советы для родителей от психолога Светланы Ройз

Как поддержать ребенка: копилка советов для родителей
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Источник:  online.ua

Украинская психолог Светлана Ройз отметила, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину решила работать так, чтобы все ее идеи были в свободном доступе. Именно поэтому она в очередной раз делится важными проектами, которые пригодятся родителям и их детям — все можно напечатать или загрузить на телефон и ноутбук.

Главные тезисы

  • Проект "Как поддержать ребенка" дает советы для родителей по укреплению родственных отношений в любых жизненных ситуациях.
  • Практикум "Твоя сила" содержит идеи и практики, помогающие развивать чувство силы, понимание эмоций и самопознание.
  • Карточная игра "Скажи мне: сила вопросов" предназначена для терапевтических сессий.

Как поддержать ребенка: копилка советов для родителей

В названии этого проекта есть слова про учебный год, но это точно не только о школе. Этот проект о близости, которой родители наполняют ребенка, когда он проводит время без них.

И о поддержке, которая остается с ним. Которую дети (и не только дети) в разном возрасте воспринимают совсем по-разному. Мы предлагаем идеи поощрения, вдохновения и мотивации детей.

Светлана Ройз

Светлана Ройз

Украинская психолог

В указанном проекте есть:

  • 12 стикеров для вайбер и телеграмм,

  • 24 идеи, что можно сказать, вместо слова Молодец,

  • 12 идей для записок в ланчбокс.

Нам важно быть на связи с детьми, но подростки могут наши вопросы, которые мы задаем с заботы, воспринимать как контроль и недоверие. А тут — короткие забавные информативные сообщения — я в безопасности, обнимаю, держу за лапку, — объясняет Светлана Ройз.

Фото: facebook.com/svetlanaroyz

Практикум для детей и подростков «Твоя сила»

В сборнике 22 простые идеи и практики, которые можно предлагать детям, делать в своем темпе мысленно.

Можно напечатать и работать в самой книге , можно вырезать из страниц шаблоны и работать с ними, можно разрисовывать. Этот сборник также используют и в работе со взрослыми.

Каждая простая задача может стать мостиком к ощущению силы, пониманию своих эмоций, в ней есть как приглашение к размышлению, так и конкретные практики по регулированию эмоций.

Светлана Ройз

Светлана Ройз

Украинская психолог

Фото: facebook.com/svetlanaroyz

Карточная игра «Скажи мне: сила вопросов»

Эта игра для семей, для друзей может использоваться и в школьных укрытиях, в работе психолога, ее используют на группах поддержки подростков. Можно играть вечером в постели.

Игра для детей от 5 лет и для всех возрастов и количества игроков. Все вопросы и практики в ней терапевтические. Все вопросы тщательно добирались, чтобы направлять рефлексии, но быть безопасными (не травмирующими) именно сейчас, — отмечает Светлана Ройз.

Всего в ней 119 вопросов и практик. Блоки тем отличаются по цвету. В каждом блоке есть уровни: Воображение, Отношения, Чувства, Телесность.

Открытые вопросы — могут стать ключами силы близости.

Фото: facebook.com/svetlanaroyz

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