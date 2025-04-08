Как поддержать ребенка. Полезные советы для родителей от психолога Светланы Ройз

Украинская психолог Светлана Ройз отметила, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину решила работать так, чтобы все ее идеи были в свободном доступе. Именно поэтому она в очередной раз делится важными проектами, которые пригодятся родителям и их детям — все можно напечатать или загрузить на телефон и ноутбук.
Главные тезисы
- Проект "Как поддержать ребенка" дает советы для родителей по укреплению родственных отношений в любых жизненных ситуациях.
- Практикум "Твоя сила" содержит идеи и практики, помогающие развивать чувство силы, понимание эмоций и самопознание.
- Карточная игра "Скажи мне: сила вопросов" предназначена для терапевтических сессий.
Как поддержать ребенка: копилка советов для родителей
В названии этого проекта есть слова про учебный год, но это точно не только о школе. Этот проект о близости, которой родители наполняют ребенка, когда он проводит время без них.
В указанном проекте есть:
12 стикеров для вайбер и телеграмм,
24 идеи, что можно сказать, вместо слова Молодец,
12 идей для записок в ланчбокс.
Практикум для детей и подростков «Твоя сила»
В сборнике 22 простые идеи и практики, которые можно предлагать детям, делать в своем темпе мысленно.
Можно напечатать и работать в самой книге , можно вырезать из страниц шаблоны и работать с ними, можно разрисовывать. Этот сборник также используют и в работе со взрослыми.
Карточная игра «Скажи мне: сила вопросов»
Эта игра для семей, для друзей может использоваться и в школьных укрытиях, в работе психолога, ее используют на группах поддержки подростков. Можно играть вечером в постели.
Всего в ней 119 вопросов и практик. Блоки тем отличаются по цвету. В каждом блоке есть уровни: Воображение, Отношения, Чувства, Телесность.
Открытые вопросы — могут стать ключами силы близости.
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