Як підтримати дитину. Корисні поради для батьків від психологині Світлани Ройз

Українська психологиня Світлана Ройз наголосила, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішила працювати так, щоб всі її ідеї були у вільному доступі. Саме тому вона вкотре ділить важливими проєктами, які стануть у пригоді батькам та їхнім дітям — все можна надрукувати чи завантажити на телефон і ноутбук.

Як підтримати дитину: скарбничка порад для батьків

В назві цього проєкту є слова про навчальний рік, але це точно не тільки про школу. Цей проєкт про близькість, якою батьки наповнюють дитину, коли вона проводить час без них.

І про підтримку, яка залишається з нею. Яку діти (і не тільки діти) в різному віці сприймають зовсім по-різному. Ми пропонуємо ідеї для заохочення, натхнення та мотивації дітей. Світлана Ройз Українська психологиня

У вказаному проєкті є:

12 стікерів для вайбер та телеграм,

24 ідеї, що можна сказати, замість слова Молодець,

12 ідей для записок в ланчбокс.

Нам важливо бути на зв’язку з дітьми, але підлітки можуть наші питання, які ми ставимо із турботи, сприймати як контроль та недовіру. А тут — короткі кумедні інформативні повідомлення — я в безпеці, обіймаю, тримаю за лапку, — пояснює Світлана Ройз. Поширити

Фото: facebook.com/svetlanaroyz

Практикум для дітей та підлітків «Твоя сила»

В збірці 22 простих ідеї та практики, які можна пропонувати дітям, робити в своєму темпі подумки.

Можна видрукувати і працювати в самій книжці, можна вирізати зі сторінок шаблони і працювати з ними, можна розмальовувати. Цю збірку також використовують і в роботі з дорослими.

Кожне просте завдання може стати містком до відчуття сили, розуміння своїх емоцій, в ній є як запрошення до роздумів, так і конкретні практики з регулювання емоцій. Світлана Ройз Українська психологиня

Фото: facebook.com/svetlanaroyz

Карткова гра «Скажи мені: сила запитань»

Ця гра для родин, для друзів, може використовуватись і в шкільних укриттях, в роботі психолога, її використовують на групах підтримки підлітків. Можна грати ввечері в ліжку.

Гра для дітей від 5 років і для будь-якого віку і кількості гравців. Всі питання та практики в ній терапевтичні. Усі запитання ретельно добиралися, щоб спрямовувати до рефлексій, але бути безпечними (не травмуючими) саме зараз, — наголошує Світлана Ройз. Поширити

Загалом в ній 119 питань і практик. Блоки тем відрізняються по кольорах. В кожному блоці залучені рівні: Уява, Відносини, Відчуття, Тілесність.

Відкриті запитання — можуть стати ключами сили ти близькості.