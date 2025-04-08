Як підтримати дитину. Корисні поради для батьків від психологині Світлани Ройз

Українська психологиня Світлана Ройз наголосила, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішила працювати так, щоб всі її ідеї були у вільному доступі. Саме тому вона вкотре ділить важливими проєктами, які стануть у пригоді батькам та їхнім дітям — все можна надрукувати чи завантажити на телефон і ноутбук.
Головні тези:
- Проєкт "Як підтримати дитину" дає поради для батьків щодо зміцнення родинних стосунків у будь-яких життєвих ситуаціях.
- Практикум "Твоя сила" містить ідеї та практики, які допомагають розвивати відчуття сили, розуміння емоцій і самопізнання.
- Карткова гра "Скажи мені: сила запитань" призначена для терапевтичних сесій.
Як підтримати дитину: скарбничка порад для батьків
В назві цього проєкту є слова про навчальний рік, але це точно не тільки про школу. Цей проєкт про близькість, якою батьки наповнюють дитину, коли вона проводить час без них.
У вказаному проєкті є:
12 стікерів для вайбер та телеграм,
24 ідеї, що можна сказати, замість слова Молодець,
12 ідей для записок в ланчбокс.
Практикум для дітей та підлітків «Твоя сила»
В збірці 22 простих ідеї та практики, які можна пропонувати дітям, робити в своєму темпі подумки.
Можна видрукувати і працювати в самій книжці, можна вирізати зі сторінок шаблони і працювати з ними, можна розмальовувати. Цю збірку також використовують і в роботі з дорослими.
Карткова гра «Скажи мені: сила запитань»
Ця гра для родин, для друзів, може використовуватись і в шкільних укриттях, в роботі психолога, її використовують на групах підтримки підлітків. Можна грати ввечері в ліжку.
Загалом в ній 119 питань і практик. Блоки тем відрізняються по кольорах. В кожному блоці залучені рівні: Уява, Відносини, Відчуття, Тілесність.
Відкриті запитання — можуть стати ключами сили ти близькості.
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