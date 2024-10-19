По словам 36-летней путешественницы Алисы Рамос из Флориды, Папуа – Новая Гвинея – одна из самых интересных и одновременно – одна из самых опасных стран в мире для путешествующих.
Главные тезисы
- Путешественница признает Папуа-Новую Гвинею одной из самых интересных и опасных стран для путешествий.
- Американка подчеркивает уникальность и подлинность пребывания в Папуа-Новой Гвинее, где можно погрузиться в культуру коренного населения.
- Мексика остается любимой страной путешественницы, где она наслаждается сочетанием культуры и современности.
- Проблема уменьшения цветных коралловых рифов на южно-тихоокеанских островах остается серьезной по мнению путешественницы.
- Рекомендации Алисы включают использование услуг туристических компаний для безопасного путешествия в опасные страны, такие как Папуа-Новая Гвинея.
Какие страны американская путешественница любит больше всего
Алиса подчеркивает, что путешествует по миру уже более 10 лет. В частности, ее любимой страной для путешествий Мексика, где она даже приобрела жилье.
Что путешественница говорит о Папуа — Новой Гвинее.
Она отметила, что другой, близкой к ее сердцу страной является Папуа — Новая Гвинея.
Американка подчеркнула, что большинство путешественников считает эту страну очень опасной и оставляет преимущественно негативные отзывы.
Она признает, что Папуа-Новая Гвинея может быть опасной и не очень удобна для путешествий из-за неразвитой инфраструктуры.
Чтобы избежать проблем, путешественница советует ехать туда, пользуясь услугами надежной туристической компании.
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