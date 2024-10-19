По словам 36-летней путешественницы Алисы Рамос из Флориды, Папуа – Новая Гвинея – одна из самых интересных и одновременно – одна из самых опасных стран в мире для путешествующих.

Какие страны американская путешественница любит больше всего

Алиса подчеркивает, что путешествует по миру уже более 10 лет. В частности, ее любимой страной для путешествий Мексика, где она даже приобрела жилье.

Я сейчас в Мексике мне очень нравится здешняя культура, особенно Ривьера Майя. Чувствуется очень высокая энергия, очень положительная энергия, очень круто, очень спокойно, без хаоса, без суеты. Здесь достаточно хорошо сочетается местная культура и современный мир, отмечает американка. Поделиться

Что путешественница говорит о Папуа — Новой Гвинее.

Она отметила, что другой, близкой к ее сердцу страной является Папуа — Новая Гвинея.

Американка подчеркнула, что большинство путешественников считает эту страну очень опасной и оставляет преимущественно негативные отзывы.

В Папуа — Новой Гвинее вы можете попасть в аутентичные деревни и увидеть настоящих людей в этих племенах, которые все еще носят свои наряды, и они исполняют свои песни, свои танцы и свои реконструкции, и это абсолютно реально, что поражает действительно классный опыт, — объясняет Алиса Рамос. Поделиться

Коренное население Папуа-Новой Гвинеи

Она признает, что Папуа-Новая Гвинея может быть опасной и не очень удобна для путешествий из-за неразвитой инфраструктуры.

Чтобы избежать проблем, путешественница советует ехать туда, пользуясь услугами надежной туристической компании.