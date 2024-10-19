Путешественница из США назвала самую интересную и опасную страну в мире
Категория
Мир
Дата публикации

Путешественница из США назвала самую интересную и опасную страну в мире

Папуа – Новая Гвинея
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Источник:  Express

По словам 36-летней путешественницы Алисы Рамос из Флориды, Папуа – Новая Гвинея – одна из самых интересных и одновременно – одна из самых опасных стран в мире для путешествующих.

Главные тезисы

  • Путешественница признает Папуа-Новую Гвинею одной из самых интересных и опасных стран для путешествий.
  • Американка подчеркивает уникальность и подлинность пребывания в Папуа-Новой Гвинее, где можно погрузиться в культуру коренного населения.
  • Мексика остается любимой страной путешественницы, где она наслаждается сочетанием культуры и современности.
  • Проблема уменьшения цветных коралловых рифов на южно-тихоокеанских островах остается серьезной по мнению путешественницы.
  • Рекомендации Алисы включают использование услуг туристических компаний для безопасного путешествия в опасные страны, такие как Папуа-Новая Гвинея.

Какие страны американская путешественница любит больше всего

Алиса подчеркивает, что путешествует по миру уже более 10 лет. В частности, ее любимой страной для путешествий Мексика, где она даже приобрела жилье.

Я сейчас в Мексике мне очень нравится здешняя культура, особенно Ривьера Майя. Чувствуется очень высокая энергия, очень положительная энергия, очень круто, очень спокойно, без хаоса, без суеты. Здесь достаточно хорошо сочетается местная культура и современный мир, отмечает американка.

Что путешественница говорит о Папуа — Новой Гвинее.

Она отметила, что другой, близкой к ее сердцу страной является Папуа — Новая Гвинея.

Американка подчеркнула, что большинство путешественников считает эту страну очень опасной и оставляет преимущественно негативные отзывы.

В Папуа — Новой Гвинее вы можете попасть в аутентичные деревни и увидеть настоящих людей в этих племенах, которые все еще носят свои наряды, и они исполняют свои песни, свои танцы и свои реконструкции, и это абсолютно реально, что поражает действительно классный опыт, — объясняет Алиса Рамос.

Путешественница из США поделилась впечатлениями от поездки в Папуа-Новую Гвинею.
Коренное население Папуа-Новой Гвинеи

Она признает, что Папуа-Новая Гвинея может быть опасной и не очень удобна для путешествий из-за неразвитой инфраструктуры.

Чтобы избежать проблем, путешественница советует ехать туда, пользуясь услугами надежной туристической компании.

Но в общем я думаю, что она действительно красива, и оттуда я совершила тур по окрестным южно-тихоокеанским островам, которые, по моему мнению, также удивительны, особенно потому, что на них есть одни из последних по-настоящему красочных коралловых рифов, которые, на к сожалению, уменьшается достаточно быстро, — подчеркнула американка.

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