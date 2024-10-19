За словами 36-річної мандрівниці Аліси Рамос з Флориди, Папуа - Нова Гвінея - одна з найцікавіших і водночас - одна з найнебезпечніших країн у світі для тих, хто подорожує.
Головні тези:
- Папуа - Нова Гвінея визнана мандрівницею зі США однією з найцікавіших та найнебезпечніших країн для подорожей у світі.
- Аліса Рамос підкреслює унікальність та автентичність перебування в Папуа - Новій Гвінеї, де можна зустріти корінне населення та зануритися в їх культуру.
- Аліса Рамос радить користуватися послугами туристичних компаній для безпечної поїздки до цієї країни через нерозвинену інфраструктуру.
- Мексика - улюблена країна мандрівниці, де вона відчуває позитивну енергію та поєднання місцевої культури з сучасністю.
- Загальносвітове зменшення кольорових коралових рифів на південно-тихоокеанських островах залишається серйозною проблемою, про яку згадує мандрівниця у своїх враженнях.
Які країни американська мандрівниця полюбляє найбільше
Аліса підкреслює, що подорожує світом вже більше 10 років. Зокрема, її улюбленою країною для подорожей є Мексика, де вона навіть придбала житло.
Що мандрівниця каже про Папуа — Нову Гвінею
Вона зазначила, що іншою, близькою до її серця країною є Папуа — Нова Гвінея.
Американка підкреслила, що більшість мандрівників вважає цю країну дуже небезпечною і залишає переважно негативні відгуки.
Вона визнає, що Папуа — Нова Гвінея може бути небезпечною і не дуже зручна для подорожей через нерозвинену інфраструктуру.
Аби уникнути проблем, мандрівниця радить їхати туди, користуючись послугами надійної туристичної компанії.
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