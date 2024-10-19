За словами 36-річної мандрівниці Аліси Рамос з Флориди, Папуа - Нова Гвінея - одна з найцікавіших і водночас - одна з найнебезпечніших країн у світі для тих, хто подорожує.

Які країни американська мандрівниця полюбляє найбільше

Аліса підкреслює, що подорожує світом вже більше 10 років. Зокрема, її улюбленою країною для подорожей є Мексика, де вона навіть придбала житло.

Я зараз у Мексиці — мені дуже подобається тутешня культура, особливо Рив’єра Майя. Відчувається дуже висока енергія, дуже позитивна енергія, дуже круто, дуже спокійно, без хаосу, без метушні. Тут досить добре поєднується місцева культура та сучасний світ, — зазначає американка. Поширити

Що мандрівниця каже про Папуа — Нову Гвінею

Вона зазначила, що іншою, близькою до її серця країною є Папуа — Нова Гвінея.

Американка підкреслила, що більшість мандрівників вважає цю країну дуже небезпечною і залишає переважно негативні відгуки.

У Папуа — Новій Гвінеї ви можете потрапити в автентичні села і побачити справжніх людей у ​​цих племенах, які все ще носять своє вбрання, і вони виконують свої пісні, свої танці та свої реконструкції, і це абсолютно реально, що вражає і справді класний досвід, — пояснює Аліса Рамос. Поширити

Корінне населення Папуа-Нової Гвінеї

Вона визнає, що Папуа — Нова Гвінея може бути небезпечною і не дуже зручна для подорожей через нерозвинену інфраструктуру.

Аби уникнути проблем, мандрівниця радить їхати туди, користуючись послугами надійної туристичної компанії.