Мандрівниця зі США назвала найцікавіщу та найнебезпечнішу країну у світі
Категорія
Світ
Дата публікації

Мандрівниця зі США назвала найцікавіщу та найнебезпечнішу країну у світі

Папуа - Нова Гвінея
Джерело:  Express

За словами 36-річної мандрівниці Аліси Рамос з Флориди, Папуа - Нова Гвінея - одна з найцікавіших і водночас - одна з найнебезпечніших країн у світі для тих, хто подорожує. 

Головні тези:

  • Папуа - Нова Гвінея визнана мандрівницею зі США однією з найцікавіших та найнебезпечніших країн для подорожей у світі.
  • Аліса Рамос підкреслює унікальність та автентичність перебування в Папуа - Новій Гвінеї, де можна зустріти корінне населення та зануритися в їх культуру.
  • Аліса Рамос радить користуватися послугами туристичних компаній для безпечної поїздки до цієї країни через нерозвинену інфраструктуру.
  • Мексика - улюблена країна мандрівниці, де вона відчуває позитивну енергію та поєднання місцевої культури з сучасністю.
  • Загальносвітове зменшення кольорових коралових рифів на південно-тихоокеанських островах залишається серйозною проблемою, про яку згадує мандрівниця у своїх враженнях.

Які країни американська мандрівниця полюбляє найбільше

Аліса підкреслює, що подорожує світом вже більше 10 років. Зокрема, її улюбленою країною для подорожей є Мексика, де вона навіть придбала житло.

Я зараз у Мексиці — мені дуже подобається тутешня культура, особливо Рив’єра Майя. Відчувається дуже висока енергія, дуже позитивна енергія, дуже круто, дуже спокійно, без хаосу, без метушні. Тут досить добре поєднується місцева культура та сучасний світ, — зазначає американка.

Що мандрівниця каже про Папуа — Нову Гвінею

Вона зазначила, що іншою, близькою до її серця країною є Папуа — Нова Гвінея.

Американка підкреслила, що більшість мандрівників вважає цю країну дуже небезпечною і залишає переважно негативні відгуки.

У Папуа — Новій Гвінеї ви можете потрапити в автентичні села і побачити справжніх людей у ​​цих племенах, які все ще носять своє вбрання, і вони виконують свої пісні, свої танці та свої реконструкції, і це абсолютно реально, що вражає і справді класний досвід, — пояснює Аліса Рамос.

Мандрівниця зі США поділилась враженнями від поїздки до Папуа-Нової Гвінеї
Корінне населення Папуа-Нової Гвінеї

Вона визнає, що Папуа — Нова Гвінея може бути небезпечною і не дуже зручна для подорожей через нерозвинену інфраструктуру.

Аби уникнути проблем, мандрівниця радить їхати туди, користуючись послугами надійної туристичної компанії.

Але загалом я думаю, що вона справді красива, і звідти я здійснила тур навколишніми південно-тихоокеанськими островами, які, на мою думку, також дивовижні, особливо тому, що на них є одні з останніх по-справжньому барвистих коралових рифів, які, на жаль, зменшується досить швидко, — підкреслила американка.

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Категорія
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