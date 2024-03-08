Путин обсуждал обмен Навального за несколько часов до его смерти

Российский диктатор Владимир Путин обсуждал обмен оппозиционера Алексея Навального всего за несколько часов до его смерти.

Что известно о планах Путина по обмену Навального

Два собеседника издания Агентство. Новости утверждают, что Путин в день смерти оппозиционера в колонии поселка Харп обсуждал обмен во время личной встречи с миллиардером Романом Абрамовичем. Как утверждает один из источников, Путин на словах выразил согласие на сделку.

По словам человека, знакомого с бизнесменом, эта встреча Путина с Абрамовичем состоялась утром 16 февраля, примерно за четыре часа до первого сообщения о смерти Навального.

Журналист Христо Грозев, знакомый с планами обмена, также слышал, что Путин, вероятно, согласился на него.

С того, что мы знали в последние дни до убийства, было впечатление, что он (даже к удивлению переговорщиков с российской стороны) согласился, — сказал Грозев. Поделиться

По мнению Грозева, это было напускное согласие.

Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая, что раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова, то в отсутствие Навального они согласятся его обменять и на другого, не столь важного для Путина. — сказал он. Поделиться

Как трактовать согласие Путина

Один из собеседников трактует согласие Путина, если оно было, схожим образом. По его словам, узнав, что Запад готов отдать в Россию Красикова, Путин хладнокровно приказал убить Навального.

Знакомый Абрамовича осторожен в трактовке, и предлагает сначала дождаться результатов расследования о гибели Навального.

Все источники сходятся в том, что Навальный был основным, но не единственным объектом обмена. Российская сторона была готова выдать Германии и США соответственно Навального, а также журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Вилана.

По словам двух собеседников, ответные западные страны были готовы выдать пожизненно осужденного в Германии убийцу и офицера российских спецслужб Вадима Красикова, и кого-то из осужденных в США россиян.

Переговоры об обмене продолжались, по меньшей мере, с весны прошлого года.