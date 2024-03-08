Путін обговорював обмін Навального за кілька годин до його смерті

Російський диктатор Володимир Путін обговорював обмін опозиціонера Олексія Навального всього за кілька годин до його смерті.

Що відомо про плани Путіна щодо обміну Навального

Двоє співрозмовників видання Агентство. Новости стверджують, що Путін у день смерті опозиціонера в колонії селища Харп обговорював обмін під час особистої зустрічі з мільярдером Романом Абрамовичем. Як стверджує одне з джерел, Путін на словах висловив згоду на угоду.

За словами людини, знайомої з бізнесменом, ця зустріч Путіна з Абрамовичем відбулася вранці 16 лютого, приблизно за чотири години до першого повідомлення про смерть Навального.

Журналіст Христо Грозєв, знайомий із планами обміну, також чув, що Путін імовірно погодився на нього.

З того, що ми знали останніми днями до вбивства, було враження, що він (навіть на подив переговірників із російської сторони) погодився, — сказав Грозєв. Поширити

На думку Грозєва, це була удавана згода.

Думаю, що це було або прикриттям планів про вбивство, або стратегічним ходом, щоб довести перемовини майже до кінця, думаючи, що раз Німеччина погодилася принципово віддати Вадима Красікова, то за відсутності Навального вони погодяться його обміняти і на іншого, не настільки важливого для Путіна ув’язненого, — сказав він. Поширити

Як трактувати згоду Путіна

Один зі співрозмовників трактує згоду Путіна, якщо вона була, схожим чином. За його словами, дізнавшись, що Захід готовий віддати в Росію Красикова, Путін холоднокровно наказав убити Навального.

Знайомий Абрамовича обережний у трактуванні, і пропонує спершу дочекатися результатів розслідування про загибель Навального.

Усі джерела сходяться в тому, що Навальний був головним, але не єдиним об'єктом обміну. Російська сторона була готова видати Німеччині та США відповідно Навального, а також журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та відставного американського морпіха Пола Вілана.

За словами двох співрозмовників, у відповідь західні країни були готові видати довічно засудженого в Німеччині вбивцю й офіцера російських спецслужб Вадима Красикова, і когось із засуджених у США росіян.

Переговори про обмін тривали щонайменше з весни минулого року.