Путин впервые выехал за границу после выдачи ордера на его арест – Reuters
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Путин впервые выехал за границу после выдачи ордера на его арест – Reuters

Владимир Путин
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Источник:  Reuters

Путин редко уезжал за границу с тех пор, как в феврале 2022 года он начал войну против Украины.

Первый выезд Путина за границу после выдачи ордера на арест

Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кыргызстане, стране Центральной Азии, которая имеет крепкие связи с Москвой, во время своей первой заграничной поездки с тех пор, как Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на его арест в марте.

Путин также должен отправиться в Китай на следующей неделе на третий форум "Пояс и путь" в Пекине. Ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МКС, созданного для преследования военных преступников.

Что известно об аресте Путина

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.

Ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд. После этого Путин не покидал территорию РФ.

Прокурор Международного уголовного суда может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина, в том числе за военные преступления группы ПИК Вагнера

По словам Гофманского, новые ордера на арест зависят, в первую очередь, от действий прокурора Международного уголовного суда.

Он может запросить ордер на арест у досудебных судей МКС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но, безусловно, прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, равно как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу, - говорит Гофманский.

Дело о депортации детей - не единственное дело, которое расследует МКС. И это может привести к новым ордерам на арест Путина и высшего руководства России.

По словам главы МКС, одной из причин новых ордеров на арест может быть дело о военных преступлениях ПИК Вагнера. Статус этой группы с точки зрения закона в России еще остается неопределенным.

Одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками ПИК Вагнера предоставил недавно сам Путин. Он признал, что Москва с мая 2022 по май 2023 полностью финансировала наемников, потратив на них около 1 миллиарда долларов из бюджета.

По мнению экспертов по международному праву, это заявление Путина облегчит работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные вагнеровцами.

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ возбудила около 90 тысяч дел по факту военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Военные преступления РФ расследуют Международный уголовный суд Гааги.

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