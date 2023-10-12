Путін уперше виїхав за кордон після видачі ордера на його арешт — Reuters

Путін рідко виїжджав за кордон з того часу, як у лютому 2022 року він розпочав війну проти України.

Перший виїзд Путіна за кордон після видачі ордера на арешт

Президент Росії Володимир Путін провів переговори в Киргизстані, країні Центральної Азії, яка має міцні зв'язки з Москвою, під час своєї першої закордонної поїздки з того часу, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт у березні.

Путін також має вирушити до Китаю наступного тижня на третій форум "Пояс і шлях" у Пекіні. Ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС, створеного для переслідування військових злочинців.

Що відомо про арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду. Після цього Путін не залишав територію РФ.

Прокурор Міжнародного кримінального суду може видати нові ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, зокрема за воєнні злочини групи ПВК Вагнера

За словами Гофманського, нові ордери на арешт залежать у першу чергу від дій прокурора Міжнародного кримінального суду.

Він може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу, - говорить Гофманський. Поширити

Справа щодо депортації дітей - не єдина справа, яку розслідує МКС. І це може призвести до нових ордерів на арешт Путіна та найвищого керівництва Росії.

За словами голови МКС, однією з причин нових ордерів на арешт може бути справа про воєнні злочини ПВК Вагнера. Статус цієї групи з точки зору закону в Росії ще залишається невизначеним.

Один із доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками ПВК Вагнера надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року по травень 2023 року повністю фінансувала найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету.

На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні вагнерівцями.

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ порушила близько 90 тисяч справ за фактом воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Воєнні злочини РФ розслідує Міжнародний кримінальний суд Гааги.