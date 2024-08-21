Рада ратифицировала Римский устав. Есть ли риски для военных

В Украине ратифицировали Римский устав

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Что известно о Римском уставе

Римский устав Международного Уголовного Суда — это международный договор, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. Он вступил в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 Римский устав подписали всего 155 государств (Украина сделала это 20 января 2000 года), но ратифицировали 122 государства (Украина не ратифицировала). Устав устанавливает круг деятельности, юрисдикцию и структуру суда.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского устава Международного Уголовного Суда.

В пояснительной записке указано, что цель законопроекта — привести положения Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского устава Международного уголовного суда.

Также он преследует цель обеспечения уголовно-правового преследования за самые тяжкие международные преступления. Речь идет, в частности, о преступлении геноцида, преступлении агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

В обосновании говорится, что действия России в Украине квалифицируются как агрессия и международный вооруженный конфликт. Следовательно, в этом случае действуют нормы международного гуманитарного права, а его нарушения — военные преступления. В то же время россияне совершают преступления против человечности. Впрочем, Уголовный Кодекс Украины не предусматривает уголовную ответственность за преступления против человечности и за военные преступления.

Напомним, что для целей Римского устава «военные преступления» в статье 8 означают, среди прочего, грубые нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, в частности, пытки или бесчеловечное обращение, широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно взятие заложников, умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливый и обычный суд и т.п. Также военными преступлениями считаются другие серьезные нарушения законов и обычаев, применяемых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права и так далее (список достаточно широк).

Эти пробелы обусловлены тем, что с момента принятия Уголовного кодекса его положения системно не согласовывались с современным международным правом. (...) В условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией приведение положений законодательства Украины об уголовной ответственности в соответствие с требованиями международного уголовного права (в виде Римского устава) является чрезвычайно важным вопросом, требующим решения. Поделиться