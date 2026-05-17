"Расследование" в отношении Елены Зеленской — НАБУ и САП опровергли российскую дезинформацию
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергли российскую дезинформацию о якобы расследовании в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской и подготовке ее ареста.

Главные тезисы

  • НАБУ и САП опровергли российскую дезинформацию о расследовании в отношении Елены Зеленской и подготовке ее к аресту.
  • Российская дезинформация направлена на дискредитацию украинских антикоррупционных органов.

НАБУ и САП опровергли российскую дезинформацию относительно Елены Зеленской

НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских медиа очередной волны дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины.

Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не совершают никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах.

Отмечается, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны государства-агрессора, направленной на дискредитацию украинских институций, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.

Ранее 17 мая российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на "источники в российских силовых структурах" заявило, что НАБУ и САП якобы готовят арест Елены Зеленской.

