"Расследование" в отношении Елены Зеленской — НАБУ и САП опровергли российскую дезинформацию

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергли российскую дезинформацию о якобы расследовании в отношении супруги президента Украины Елены Зеленской и подготовке ее ареста.
Главные тезисы
- НАБУ и САП опровергли российскую дезинформацию о расследовании в отношении Елены Зеленской и подготовке ее к аресту.
- Российская дезинформация направлена на дискредитацию украинских антикоррупционных органов.
НАБУ и САП опровергли российскую дезинформацию относительно Елены Зеленской
НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских медиа очередной волны дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении супруги президента Украины.
Отмечается, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны государства-агрессора, направленной на дискредитацию украинских институций, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.
Ранее 17 мая российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на "источники в российских силовых структурах" заявило, что НАБУ и САП якобы готовят арест Елены Зеленской.
