У ВСУ опровергли фейк насчет оккупации РФ 4 населенных пунктов в Донецкой области
У ВСУ опровергли фейк насчет оккупации РФ 4 населенных пунктов в Донецкой области

ВСУ
Источник:  Укринформ

Населенные пункты Никифоровка, Нелиповка, Новое Шахово и Уют Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления российской стороны о якобы продвижении.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины подтвердили контроль над населенными пунктами Донецкой области, опровергнув фейковые заявления России об оккупации.
  • Украинские подразделения удерживают рубежи и контролируют ключевые подходы к населенным пунктам, нанося противнику потери.

ВСУ опровергли очередной российский фейк

Об этом сообщил спикер группировки войск (сил) «Восток» майор Григорий Шаповал.

Несмотря на громкие заявления противника, данные населенные пункты находятся под Силами обороны Донецкой области.

По словам спикера, подразделения продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ключевые подходы к населенным пунктам, не позволяя врагу закрепиться.

Подразделения сил обороны продолжают удерживать определенные рубежи, контролируя ключевые подходы к населенным пунктам, не допуская закрепления врага. Наши Силы обороны действуют слаженно, наносят противнику урон в живой силе и технике, не позволяя реализовать его намерения.

Он также уточнил, что российские подразделения пробуют действовать малыми группами.

Враг пытается продвигаться там малыми группами, инфильтрироваться, по три-четыре человека максимум, но производятся поисково-ударные действия нашими пехотными группами, а также силами беспилотных систем наших сил обороны.

