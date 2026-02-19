Населенные пункты Никифоровка, Нелиповка, Новое Шахово и Уют Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления российской стороны о якобы продвижении.

ВСУ опровергли очередной российский фейк

Об этом сообщил спикер группировки войск (сил) «Восток» майор Григорий Шаповал.

Несмотря на громкие заявления противника, данные населенные пункты находятся под Силами обороны Донецкой области.

Подразделения сил обороны продолжают удерживать определенные рубежи, контролируя ключевые подходы к населенным пунктам, не допуская закрепления врага. Наши Силы обороны действуют слаженно, наносят противнику урон в живой силе и технике, не позволяя реализовать его намерения.

Он также уточнил, что российские подразделения пробуют действовать малыми группами.