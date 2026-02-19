У ЗСУ спростували фейк щодо окупації РФ 4 населених пунктів на Донеччині

Населені пункти Никифорівка, Неліпівка, Нове Шахове та Затишок Донецької області перебувають під контролем Сил оборони України, попри заяви російської сторони про нібито просування.
Головні тези:
- Населені пункти Никифорівка, Неліпівка, Нове Шахове та Затишок Донецької області перебувають під контролем Сил оборони України, несмотря на фейкові заяви Росії.
- За словами речника угруповання військ «Схід», українські підрозділи утримують рубежі та контролюють ключові підходи до населених пунктів, завдавши противнику втрат.
ЗСУ спростували черговий російський фейк
Про це повідомив речник угруповання військ (сил) «Схід» майор Григорій Шаповал.
Попри гучні заяви противника, дані населені пункти знаходяться під Силами оборони на Донеччині.
За словами речника, підрозділи продовжують утримувати визначені рубежі та контролюють ключові підходи до населених пунктів, не дозволяючи ворогу закріпитися.
Він також уточнив, що російські підрозділи намагаються діяти малими групами.
Ворог намагається просуватися там малими групами, інфільтруватися, по три-чотири особи максимум, але проводяться пошуково-ударні дії нашими піхотними групами, а також силами безпілотних систем наших Сил оборони.
