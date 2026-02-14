У ЗСУ спростували російський фейк щодо окупації Костянтинівки — відео

Бійці 19-го армійського корпусу і 44-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ опублікували відео, в якому показали, що вільно пересуваються Костянтинівкою Донецької області, та заявили, що інформація про нібито захоплення російськими військовими міста є фейком.
Головні тези:
- ЗСУ опублікували відео, яке підтверджує контроль над Костянтинівкою та спростовує російський фейк про її окупацію.
- Бійці закликали довіряти лише офіційним джерелам та наголосили, що перевірені факти — це їх сила.
- Інформація про захоплення російськими військами міста Залізничне виявилася неправдивою, оскільки його контролюють українські захисники попри щоденні авіаудари.
Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ
відповідне відео 19-й армійський корпус ЗСУ оприлюднив у Фейсбуці.
Вони закликали довіряти лише офіційним джерелам, наголосивши, що "перевірені факти — наша сила".
Інформація про нібито захоплення російськими військами селища Залізничне Запорізької області також не відповідає дійсності. Населений пункт контролюють українські захисники попри щоденні авіаудари.
