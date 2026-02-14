У ЗСУ спростували російський фейк щодо окупації Костянтинівки — відео
У ЗСУ спростували російський фейк щодо окупації Костянтинівки — відео

Бійці 19-го армійського корпусу і 44-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ опублікували відео, в якому показали, що вільно пересуваються Костянтинівкою Донецької області, та заявили, що інформація про нібито захоплення російськими військовими міста є фейком.

  • ЗСУ опублікували відео, яке підтверджує контроль над Костянтинівкою та спростовує російський фейк про її окупацію.
  • Бійці закликали довіряти лише офіційним джерелам та наголосили, що перевірені факти — це їх сила.
  • Інформація про захоплення російськими військами міста Залізничне виявилася неправдивою, оскільки його контролюють українські захисники попри щоденні авіаудари.

Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ

відповідне відео 19-й армійський корпус ЗСУ оприлюднив у Фейсбуці.

Костянтинівка — це Україна. Місто під контролем Збройних сил України і жодні фейки про "присутність" окупантів тут не мають нічого спільного з реальністю.

Вони закликали довіряти лише офіційним джерелам, наголосивши, що "перевірені факти — наша сила".

Інформація про нібито захоплення російськими військами селища Залізничне Запорізької області також не відповідає дійсності. Населений пункт контролюють українські захисники попри щоденні авіаудари.

